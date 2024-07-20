На юге Узбекистана воздух прогреется до 41 градуса

CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погода на 21 июля.

20-22 июля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.

На юге страны воздух прогреется до 41 градуса.

ГОРОД ТАШКЕНТ

Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 36-38°.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 34-39°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный

7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.

ПО ГОРНЫМ РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ

Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.