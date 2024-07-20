На юге Узбекистана воздух прогреется до 41 градуса

- Узбекистан, погода
- 14:40, 20 июля 2024
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CentralAsia (UZ) - Узгидромет опубликовал прогноз погода на 21 июля.
20-22 июля по предгорным и горным районам республики возможны селе-паводковые явления.
На юге страны воздух прогреется до 41 градуса.
ГОРОД ТАШКЕНТ
Небольшая, временами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 22-24°, днем 36-38°.
РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 34-39°.
ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный
7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 36-41°.
АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ
Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 20-25°, днем 34-39°.
ПО ГОРНЫМ РАЙОНАМ РЕСПУБЛИКИ
Небольшая, местами переменная облачность, в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 23-28°.