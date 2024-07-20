В Ташкенте демонтируют все объекты незаконной наружной рекламы
- Узбекистан, общество
- 12:48, 20 июля 2024
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CentralAsia (UZ) - В Ташкенте демонтируют все объекты незаконной наружной рекламы, не узаконенные до 1 июня. Такое решение приняла мэрия Ташкента 16 июля 2024 года.
Работы по демонтажу будет проводить ООО «Департамент цифрового развития» при хокимияте города Ташкента. Объекты будут отключены от электроснабжения, а сотрудники Национальной гвардии помогут в обеспечении общественной безопасности во время работ.
Работы планируется завершить до конца года.
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