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В Ташкенте демонтируют все объекты незаконной наружной рекламы

CentralAsia (UZ) -  В Ташкенте демонтируют все объекты незаконной наружной рекламы, не узаконенные до 1 июня. Такое решение приняла мэрия Ташкента 16 июля 2024 года.

Работы по демонтажу будет проводить ООО «Департамент цифрового развития» при хокимияте города Ташкента. Объекты будут отключены от электроснабжения, а сотрудники Национальной гвардии помогут в обеспечении общественной безопасности во время работ.

Работы планируется завершить до конца года.

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