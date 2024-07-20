В Узбекистане предложили ужесточить наказание за проведение никаха без регистрации в ЗАГСе

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане хотят ужесточить наказание за ранние браки и проведение религиозных церемоний без ЗАГСа. Комитет семьи и женщин разработал соответствующий законопроект, пишет vzglyad.uz.

Согласно этому документу, за проведение никаха без официальной регистрации брака предлагается установить штраф в размере от 20 до 30 базовых расчётных величин (БРВ), в то время как сейчас он составляет от 15 до 30 БРВ.

Также планируется увеличить штрафы за вступление в фактические брачные отношения с несовершеннолетними — от 10 до 15 БРВ (сейчас — от 5 до 10 БРВ).

Родители или опекуны, которые выдают замуж или женят несовершеннолетних, будут оштрафованы на сумму от 15 до 20 БРВ (сейчас — от 7 до 15 БРВ).