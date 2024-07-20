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К Ташкенту присоединят еще 27 махаллей Ташкентской области
Ташкент
Ташкент

CentralAsia (UZ) -  Из состава Ташкентской области под юрисдикцию города Ташкент переходят ещё 37 махаллей. Об этом сообщает хокимият Ташкентской области.

По данным отчёта Управления Ташкентской области Государственной кадастровой палаты, среди них:

- Из Юкоричирчикского района:

- полностью - 20 махаллей;

- частично – 11;

Из Уртачирчикского района:

- полностью – 3;

- частично – 3.

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