К Ташкенту присоединят еще 27 махаллей Ташкентской области
- Узбекистан, общество
- 12:56, 20 июля 2024
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Ташкент
CentralAsia (UZ) - Из состава Ташкентской области под юрисдикцию города Ташкент переходят ещё 37 махаллей. Об этом сообщает хокимият Ташкентской области.
По данным отчёта Управления Ташкентской области Государственной кадастровой палаты, среди них:
- Из Юкоричирчикского района:
- полностью - 20 махаллей;
- частично – 11;
Из Уртачирчикского района:
- полностью – 3;
- частично – 3.
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