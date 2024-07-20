ОДКБ рассматривает ООН в качестве главного международного партнера, - генсек ОДКБ

Имангали Тасмагамбетов

CentralAsia (CA) - Организация Договора о коллективной безопасности рассматривает Организацию Объединенных Наций в качестве главного международного партнера. Об этом сообщил генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов на заседании Совбеза ООН 19 июля.

«Это актуально особенно в нынешнее непростое время, когда в международной жизни происходят фундаментальные изменения. Нарастает практика силового решения международных проблем, отмечаем фактический отказ от универсальных норм международного права. Кризис доверия между мировыми центрами наносит огромный ущерб возможности принятия взаимоприемлемых решений по многим вопросам глобальной безопасности.

В обстановке стратегической нестабильности многочисленные «спящие» конфликты переходят в «горячую» фазу. Субрегиональные проблемы перерастают в региональные конфликты. При этом зачастую они имеют откровенно управляемый характер. Их число множится. По имеющейся статистике в прошлом году в мире зафиксировано более 180 конфликтов регионального и локального масштабов. Это больше, чем когда-либо за последние тридцать лет», - сказал он.

Он сообщил, что в ОДКБ исходят из того, что в современном, подверженном критическим изменениям мире страны не могут в одиночку противостоять растущим вызовам и угрозам. За годы существования ООН функционал региональных организаций существенно расширился. Они ближе к очагам проблем, видят конфликт на стадии его зарождения и предпринимают превентивные меры за счет имеющихся сил и средств. Укрепляя региональную стабильность сообразно национальным интересам государств-членов, региональные организации способны формировать альтернативу неэффективным или устаревающим моделям взаимоотношений и создавать новые, более действенные механизмы обеспечения безопасности. Тем самым способствуя расширению пространства возможностей для свободного и успешного внутреннего развития государств, осуществления взаимовыгодного и равноправного международного взаимодействия в формирующемся многополярном мире.

«Стратегическая цель ОДКБ заключается в обеспечении коллективной безопасности путем консолидации усилий на основе партнерства, общепризнанных норм и принципов международного права. Лейтмотивом всех наших действий выступает принцип обеспечения равной и неделимой безопасности государств-членов через укрепление национальной безопасности каждого из государств и отказа от блокового мышления. Мы не ставим цель стать противовесом какой-либо другой организации или стране», - добавил он.

Тасмагамбетов рассказал об усилиях ОДКБ по достижению мира на Южном Кавказе. Также он отметил позитивные итоги инициированной председателем СКБ ОДКБ, президентом Казахстана К.К.Токаевым майской (2024 года) встречи в Астане министра иностранных дел Армении с азербайджанским коллегой.

При этом он отметил, что основным очагом нестабильности в центрально-азиатском регионе остается Афганистан: «Несмотря на известные позитивные изменения в этой стране, вероятность распространения терроризма, радикальной идеологии и преступного наркотрафика не только не снижается, но приобретают новые формы. Отмечаем дополнительные вызовы, связанные с признаками конкуренции за природные ресурсы этого региона, прежде всего за воду, что может стать причиной межгосударственных конфликтов».