Суд ООН признал израильскую оккупацию палестинских территорий незаконной,- Би-Би-Си

CentralAsia (CA) - Международный суд ООН 19 июля пришел к выводу, что оккупация Израилем палестинских территорий нарушает международное право, пишет Би-Би-Си.

Суд постановил, что Израиль должен прекратить поселенческую деятельность в оккупированных Западном Берегу и Восточном Иерусалиме и как можно скорее положить конец «незаконной» оккупации этих территорий и сектора Газа.

В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что суд принял «решение, полное лжи».

Консультативное заключение суда не имеет обязательной силы, но его политическая значимость существенна. Впервые Международный суд высказал свою позицию по поводу законности 57-летней оккупации.

Суд, заседающий в Гааге (Нидерланды), изучал этот вопрос с начала прошлого года по запросу Генеральной Ассамблеи ООН. Суду было специально предложено высказать свое мнение о политике и практике Израиля в отношении палестинцев, а также о правовом статусе оккупации.

В итоговом решении, которое огласил председатель суда Наваф Салам, сказано, что «продолжающееся присутствие Израиля на оккупированной палестинской территории является незаконным».

«Государство Израиль обязано как можно скорее положить конец своему незаконному присутствию на оккупированной палестинской территории», — зачитал судья.

Также в решении говорится, что вывод израильских войск и поселений из сектора Газа в 2005 году не прекратил израильскую оккупацию этой территории, поскольку Израиль все еще осуществляет активный контроль над ней.

Суд также заявил, что Израиль должен эвакуировать всех своих поселенцев с Западного берега и из Восточного Иерусалима и выплатить палестинцам репарации за ущерб, причиненный оккупацией.

С 1967 года Израиль построил около 160 поселений на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме, в которых живут около 700 тыс. евреев. Суд постановил, что эти поселения незаконны. Израиль последовательно оспаривает, что они нарушают международное право.

Международный суд заявил, что «политика и практика Израиля равнозначны аннексии значительной части оккупированной палестинской территории», что, по его словам, противоречит международному праву. Израиль «не имеет права на суверенитет» над какой-либо частью оккупированных территорий, отмечается в решении судей.

Израиль претендует на суверенитет над всем Иерусалимом, восточную половину которого он захватил в ходе ближневосточной войны 1967 года. Он считает город своей неделимой столицей, что не принимается подавляющим большинством международного сообщества.

Среди других далеко идущих выводов суда также есть заключение о том, что ограничения Израиля в отношении палестинцев на оккупированных территориях представляют собой «системную дискриминацию, основанную, среди прочего, на расе, религии или этническом происхождении». В нем также говорится, что Израиль незаконно эксплуатировал природные ресурсы палестинцев и нарушил их право на самоопределение.

Какой будет Газа после войны? Возможны ли мир на Ближнем Востоке и государство Палестина и при чем тут Байден

Суд также посоветовал государствам избегать любых действий, включая предоставление помощи или содействия, которые могли бы способствовать сохранению текущей ситуации.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху незамедлительно выступил с резким заявлением, отвернув решение суда.

«Еврейский народ не является оккупантом на своей земле — ни в нашей вечной столице Иерусалиме, ни в унаследованных нами от предков Иудее и Самарии», — отметил Нетаньяху в своем заявлении, используя популярное в стране название Западного берега реки Иордан.

«Ни одно полное лжи решение в Гааге не исказит эту историческую правду, и аналогичным образом не может быть оспорена законность израильских поселений во всех частях нашей родины», — подчеркнул израильский премьер.

Палестинцы приветствовали выводы суда.

Хусейн аль-Шейх, генеральный секретарь Организации освобождения Палестины (ООП), назвал это «исторической победой прав палестинского народа и его права на самоопределение», в также «крахом и поражением проекта иудаизации посредством конфискации, расселения, перемещения и расистских действий против людей, находящихся под оккупацией».

«Международное сообщество должно уважать мнение международного правосудия и заставить Израиль прекратить оккупацию палестинских территорий», — сказал он.

Выводы суда теперь будут переданы в Генеральную Ассамблею ООН, которая решит, как на них реагировать, — у нее есть возможность, например, принять резолюцию. Если такая резолюция будет принята, она может стать значимым фактором — поспособствовать переговорам и установить правовые параметры для будущего урегулирования путем переговоров.

Международный суд отдельно рассматривает жалобу, поданную ЮАР, обвиняющей Израиль в геноциде палестинцев в ходе войны в секторе Газа. Решение по этому иску еще не вынесено.