Президент Азербайджана заявил, что текст мирного договора с Арменией готов на 80-90%

Ильхам Алиев, президент Азербайджана

CentralAsia (CA) - Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что большая часть текста мирного договора с Арменией согласована. Об этом пишет «Интерфакс».

«Что касается мирного соглашения, то, по информации, предоставленной мне министром иностранных дел, 80-90% текста согласовано», - сказал он.

Алиев добавил, что Армения согласилась убрать оттуда положение и терминологию по Карабаху.

Президент Азербайджана также отметил, что открытыми остаются два вопроса. Во-первых, сказал он, Баку ждет от Еревана положительного ответа на пакет предложений. Во-вторых, и Армения, и Азербайджан должны совместно обратиться в ОБСЕ с предложением о роспуске Минской группы, подчеркнул Алиев.