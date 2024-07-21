Тела 8 погибших обнаружены после наводнений на юго-западе Китая, 22 остаются пропавшими без вести
- Азия и мир, общество
- 9:28, 21 июля 2024
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CentralAsia (CA) - По состоянию на 20:00 субботы спасатели извлекли восемь тел, нашли и доставили в безопасное место четверых человек, после того как более 30 человек пропали без вести в результате вызванных проливными дождями наводнений в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Об этом пишет Синьхуа.
Как сообщили местные власти, удар стихии был в субботу около 02:30, в результате чего повреждено более 40 домов и понесли ущерб 1254 жителя деревни Синьхуа уезда Ханьюань городского округа Яань.
На место происшествия немедленно были направлены 443 спасателя. Дороги и связь уже частично восстановлены, пострадавшим была оказана экстренная медицинская помощь.
Спасательная операция продолжается.
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