На следующей неделе в Узбекистане ожидается жара, на юге страны до +43

CentralAsia (UZ) - На следующей неделе в Узбекистане ожидается жара, сообщает Узгидромет.

По стране без осадков. В отдельных районах возможны ветра с пыльным поземком.

На юге страны воздух прогреется до +43.

РЕСПУБЛИКА КАРАКАЛПАКСТАН, ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, 22-23 июля в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 22-23 июля 34-39°, 24 июля 36-41°.

БУХАРСКАЯ, НАВОИЙСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура 22-23 июля ночью 22-27°, днем 34-39°, 24 июля ночью 25-30°, днем 38-43°.

ТАШКЕНТСКАЯ, САМАРКАНДСКАЯ, ДЖИЗАКСКАЯ, СЫРДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 22-23 июля 34-39°, 24 июля 36-41°.

КАШКАДАРЬИНСКАЯ, СУРХАНДАРЬИНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 22-27°, днем 22-23 июля 36-41°, 24 июля 38-43°.

АНДИЖАНСКАЯ, НАМАНГАНСКАЯ, ФЕРГАНСКАЯ ОБЛАСТИ

Небольшая, местами переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с, 23 июля в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 20-25°, днем 22-23 июля 34-39°, 24 июля 35-40°.

ГОРНЫЕ РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ

Небольшая, местами переменная облачность, 22-23 июля в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза. 24 июля без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, в отдельных районах возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-23 июля 23-28°, 24 июля 25-30°.