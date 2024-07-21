Глобальный сбой Windows затронул 8,5 млн устройств

CentralAsia (CA) - Независимая компания по кибербезопасности CrowdStrike 18 июля выпустила обновление программного обеспечения, которое начало влиять на ИТ-системы по всему миру.

Как сообщает Microsoft, это затронуло 8,5 млн устройств по всему миру.

«Хотя обновления программного обеспечения иногда могут вызывать сбои, такие серьезные инциденты, как событие CrowdStrike, случаются нечасто», - говорится в сообщении.

Авиаперевозчики, теле- и радиовещательные компании, банки в различных странах сообщили о проблемах с работой из-за сбоя устройств, работающих на системе Windows. О проблемах сообщалось, в частности, в США, Великобритании, Индии, Новой Зеландии, Австралии.

О приостановке полетов в связи со сбоем сообщили несколько крупных авиакомпаний, среди которых — American Airlines, United Airlines, Delta Airlines и Frontier Airlines. О проблемах с бронированием билетов и регистрацией сообщили также турецкая компания Turkish Airlines и индийская SpiceJet.