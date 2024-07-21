Впервые в истории Канады женщина возглавила Вооруженные силы страны

- Азия и мир, политика
- 14:29, 21 июля 2024
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CentralAsia (CA) - Новым начальником Штаба обороны Канады впервые стала женщина. Церемония передачи полномочий от Уэйна Эйри к Дженни Кариньян состоялась 18 июля. Об этом сообщает Reuters.
«Я чувствую готовность, уравновешенность и поддержку, чтобы принять этот многогранный вызов. Конфликт в Украине и на Ближнем Востоке, рост напряженности в других частях мира, изменение климата, повышение требований к нашему персоналу дома и за рубежом, угрозы нашим демократическим ценностям и институтам — это лишь некоторые из сложных вызовов, к которым мы должны адаптироваться и которым мы должны противостоять», — сказала Кариньян.
Предыдущий начальник Штаба обороны Канады генерал Уэйн Эйри занимал эту должность с 2021 года.
До назначения на новую должность Кариньян служила в Сирии, Ираке, Афганистане и Боснии и Герцеговине и получила многочисленные награды за свою преданную и исключительную службу, в том числе медаль «За безупречную службу» и Крест «За безупречную службу».