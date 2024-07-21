Роспотребнадзор: в РФ заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев

CentralAsia (CA) - В США объявлена вспышка листериоза, которая охватила 12 штатов вдоль Восточного побережья и на Среднем Западе, она унесла жизни двух человек, еще почти три десятка госпитализированы. Наибольшее число случаев зафиксировано в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Согласно имеющейся информации, многие заболевшие листериозом употребляли в пищу готовые мясные и колбасные изделия, купленные в продуктовых магазинах.

Ранее на этой неделе о вспышке листериоза объявили власти Канады. Там от болезни скончались также два человека, еще девять были госпитализированы в провинциях Онтарио, Квебек и Новая Шотландия. Утверждалось, что заразившиеся употребляли прохладительные напитки растительного происхождения.

Как сообщает Роспотребнадзор, в России благодаря системно проводимым санитарно-профилактическим мероприятиям заболеваемость листериозом в течение последних лет находится на уровне единичных случаев - 0,07 на 100 тысяч населения.

В 2023 году подразделения Роспотребнадзора исследовали около 120 тысяч проб мяса и продуктов его переработки. По микробиологическим показателям было выявлено около 4% проб, не соответствующих гигиеническим нормативам. В целях недопущения рисков осложнения эпидемиологической ситуации только по итогам прошлого года изъято из обращения более 84 тонн мяса и мясной продукции, из которых 60% составило продовольственное сырье.

Ситуация находится на постоянном контроле Роспотребнадзора.

Листериоз - сапрозоонозное инфекционное заболевание человека и животных, вызываемое микроорганизмами рода Listeria, характеризуется множеством источников и резервуаров инфекции, разнообразием путей и факторов передачи возбудителя, полиморфизмом клинических проявлений, высокой летальностью у новорожденных и лиц с иммунодефицитами. Иногда отмечается бессимптомное течение болезни.