В России выявили случаи лихорадки Западного Нила

CentralAsia (CA) - В Ростовской области выявлены два случая заражения лихорадкой Западного Нила, основными переносчиками которой являются комары, сообщил Роспотребнадзор.

Как пишет РБК, антитела к вирусу обнаружили также у 13,9% обследованных жителей территорий, где сохраняется высокая опасность заражения лихорадкой (кроме Волгодонска это Таганрог и Неклиновский район Ростовской области).

«Начало эпидемического процесса было зарегистрировано в третьей декаде июня текущего года. Эпидемическое неблагополучие связано с высокими температурными показателями окружающей среды, благоприятствующими активному нападению комаров-переносчиков на население, проживающее или посещающее с хозяйственными целями, для отдыха поймы и дельты рек, водохранилища и другие влажные экосистемы. Заражение может происходить в домах с затопленными подвалами, являющимися местами размножения комаров», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что в заболеваемости лихорадкой прослеживается летне-осенняя сезонность, которая связана с основными переносчиками — комарами.

Ведомство сообщило о проведении дезинфекционных работ в водоемах региона. Роспотребнадзор предупредил, что симптомы лихорадки (высокая температура, озноб, понижение аппетита, боли в мышцах, особенно в икроножных, сыпь, в редких случаях — признаки менингоэнцефалита) могут проявиться через два—восемь дней после укуса комара.

Лихорадка Западного Нила – это вирусное заболевание, которое передается человеку через укус комара. Зачастую инфекция протекает бессимптомно. Возможными признаками заболевания являются гриппоподобные симптомы и кожная сыпь. В редких случаях развивается воспаление мозговых оболочек, мозга или других органов.