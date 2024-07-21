Умер один из заключенных, осужденный вместе с «Бахти Ташкентским»

CentralAsia (UZ) - Один из 36 подсудимых, осужденных вместе с «Бахти Ташкентским», погиб, сообщает nova24.uz.

Осужденным оказался уроженец Ташкентской области Шукурали Курбанов, 1964 года рождения. Он скончался на следующий день после оглашения приговора в его отношении. Он должен был отбывать срок в колонии общего режима. Что стало причиной смерти, не сообщается.

Курбанова признали виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а» и «в» части 3 статьи Уголовного кодекса 165 (Вымогательство) и пунктами «а» и «в» части 4 статьи 168 (Мошенничество). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 2 месяца.

Сыновья «Бахти Ташкентского» получили тюремные сроки. Брата криминального авторитета приговорили к десяти годам.