Премьер-министр Монголии принял послов США и КНР в Монголии

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Китайской Народной Республики в Монголии г-жу Шэнь Миньюань и Чрезвычайного и Полномочного Посла США в Монголии г-на Ричарда Буангана соответственно.

На встрече с послом Шэнь Миньюань Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ выразил стремление страны вывести отношения и сотрудничество между двумя странами на новый уровень путем активизации проектов в сфере торговли, экономики, портовой, экологической и энергетической сферах, активизации реализации совместных проектов и программ в связи с формированием нового парламента из 126 членов впервые в истории Монголии и нового совместного правительства.

В этом году исполняется 75 лет дипломатическим отношениям между Монголией и Китайской Народной Республикой, 30-летие Договора о дружбе и сотрудничестве между Монголией и Китаем, а также 10-летие установления Всеобъемлющего стратегического партнерства. В этих рамках стороны обменялись мнениями по расширению дружественных отношений и сотрудничества, продвижению проектов и программ экономического сотрудничества двух стран.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Монголии Шэнь Минцзюань поздравила Премьер-министра Монголии с новым парламентом и новым правительством, сформированным в результате очередных парламентских выборов. Посол выразила готовность начать новое взаимовыгодное сотрудничество и способствовать развитию двух соседних стран по случаю 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Монголии Ричард Буанган поздравил Премьер-министра Монголии Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай с назначением на должность 33-го Премьер-министра Монголии. Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ проинформировал о структуре вновь сформированного правительства в результате очередных выборов Великого государственного хурала и о политике правительства, которую необходимо придерживаться в дальнейшем.

Стороны выразили приверженность укреплению Стратегического партнёрства третьего соседа между Монголией и США, а также обменялись мнениями по некоторым вопросам отношений и сотрудничества двух стран, сообщает Департамент СМИ и связей с общественностью правительства Монголии.

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