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Лесные пожары уничтожили 685 500 гектаров земли в Монголии

CentralAsia (MNG) -  С начала этого года в Монголии было зарегистрировано в общей сложности 90 лесных и степных пожаров, в результате которых был уничтожен 685 521 гектар лесов и лугов, сообщило в 17 июля Главное управление по чрезвычайным ситуациям страны (ГУЧС).

По данным ГУЧС, количество пожаров увеличилось на 19,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время существует высокий риск возникновения лесных пожаров из-за сильной засухи в аймаках УВС и Завхан на западе, Хубсугул, Сэлэнгэ и Булган на севере и Архангай в центральном регионе, сообщает ведомство.

ГУЧС призвало общественность быть бдительными во время поездок за город и предотвращать опасность возгорания во время продолжающегося пикового сезона летних путешествий и отдыха.

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