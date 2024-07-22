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Начался VII Международный фестиваль Морин Хуур

CentralAsia (MNG) -  С 16 по 22 июля 2024 года под эгидой президента Монголии в сомоне Даланзадгад аймака Өмнөговь Монголии в седьмой раз проходит Международный фестиваль Морин Хуур – традиционного монгольского музыкального инструмента. Основанная в 2008 году, Всемирная ассоциация Морин Хуур регулярно организует этот международный фестиваль каждые пять лет.

16 июля 2024 года в Музыкально-драматическом театре сумона Даланзадгад состоялась церемония открытия Международного фестиваля «Морин Хуур».

Морин хуур, морин толгойтой хуур (монг. морь, морин — конь, толгой — голова, хуур — музыкальный инструмент) — монгольский смычковый музыкальный инструмент. Распространён в Монголии. Головка грифа морин хуура традиционно изготавливается в виде головы лошади. Звук инструмента в монгольской поэзии сравнивается с лошадиным ржанием или с дуновением ветра в степи, в некоторых композициях звук инструмента имитирует ржание.

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