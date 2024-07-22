Вице-президент США Камала Харрис начала борьбу за выдвижение на выборах

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Вице-президент США Камала Харрис заявила, что с благодарностью принимает поддержку Джо Байдена, отказавшегося от участия в предвыборной кампании и предложившего выдвинуть ее в кандидаты от Демократической партии. Как сообщается, она уже начала борьбу за выдвижение, пытаясь заручиться поддержкой однопартийцев. Об этом пишет Би-Би-Си.

«Мне оказана большая честь — получить поддержку от президента, и я намерена добиться выдвижения [на должность кандидата от Демократической партии]. Я сделаю все, что в моих силах для того, чтобы объединить Демократическую партию и объединить нашу нацию — для того, чтобы победить Дональда Трампа. У нас есть 107 дней до дня выборов. Мы будем бороться вместе и победим — вместе», — заявила она.

По словам вице-президента, решение Байдена сняться с выборов является примером патриотизма. «Президент Байден делает то, что делал всю свою жизнь на службе: поставил выше всего интересы американского народа и нашей страны».

Все время, пока — после неудачного выступления Байдена в дебатах с Трампом — продолжались обсуждения относительно того, возможно ли президенту оставаться в гонке, Харрис сохраняла лояльность президенту.

Через сутки после разразившегося в результате дебатов скандала она заявила в ходе одного из предвыборных собраний демократов: «Мы верим в нашего президента Джо Байдена».

Формально кандидатуры у демократов пока нет: невзирая на то, что Байден выразил поддержку Харрис, нельзя утверждать, что у нее не будет соперников. Голосование должно пройти на съезде Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа.

Как сообщили источники Би-би-си, вечером в воскресенье Харрис уже начала вести телефонные переговоры, чтобы заручиться поддержкой видных демократов, в том числе законодателей и губернаторов.

Команда Харрис «решила выложиться на полную катушку», сообщили источники CNN, и получить максимальную поддержку перед первым голосованием по ее кандидатуре, которое, как считают ее соратники, может пройти уже 1 августа.

«Для этого команда сейчас проводит очень агрессивную операцию по обзвону делегатов съезда, чтобы заручиться их поддержкой», — пишет телекомпания.

Команда также начала рассылать электронные письма от имени Харрис для сбора пожертвований.

«Я баллотируюсь в президенты Соединенных Штатов, — говорится в одном из таких писем. — Для меня большая честь получить одобрение президента, и я намерена заслужить и выиграть эту номинацию».

Как сообщила платформа для сбора средств ActBlue, она наблюдает значительный всплеск пожертвований на кампанию Харрис — за первые пять часов после объявления Байдена удалось собрать более 27,5 млн долларов, через несколько часов эта сумма увеличилась до 46,7 млн.

«Сторонники из числа рядовых избирателей полны энергии и готовы поддержать ее как кандидата от демократов», — заявили в ActBlue.

Непредсказуемый съезд

Харрис — не единственный потенциальный кандидат. Среди других возможных кандидатур выделяли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и министра транспорта США Пита Буттиджича. Ньюсом уже заявил, что поддержит Харрис.

«Сильная, бесстрашная, упорная. Сейчас, когда на кону стоит наша демократия и наше будущее, никто лучше вице-президента Камалы Харрис не сможет выступить против мрачных замыслов Дональда Трампа и направить нашу страну в более здоровое русло», — говорится в его заявлении.

Как отмечает корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Энтони Зуркер, съезд демократов на этот раз точно не будет напоминать тщательно распланированные и выверенные для успешной подачи телезрителям собрания предыдущих лет.

Он отмечает, что даже если партия поддержит кандидатуру Камалы Харис, предсказать, что будет происходить в зале заседаний, окажется непросто.

«И уж совсем непредсказуемым съезд станет, если Харрис не удастся сплотить партийцев вокруг себя. Съезд превратится в захватывающий и живой политический театр, американская публика такого еще не видела», — полагает Зуркер.