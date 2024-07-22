Религиозный фестиваль «Даншиг Наадам – Хурээ Цам 2024» пройдет 3-4 августа

CentralAsia (MNG) - Уникальный культурный и религиозный фестиваль Монголии «Даншиг Наадам - ​​Хурээ Цам 2024» пройдет 3-4 августа 2024 года в Хой Долоон Худаг на окраине города Улан-Батор.

На данный момент более 2000 туристов забронировали места для участия в фестивале, организованном совместно городским советом Улан-Батора, администрацией губернатора и Департаментом туризма города Улан-Батора и монастырем Гандантегчинлен.

Во время «Даншиг Наадам – Хурээ Цам 2024» пройдут разнообразные увлекательные мероприятия, в том числе скачки Хязаалана (4-летние лошади) и Их Нас (лошади старше 6 лет), представления танца Цам, церемония подношения мандалы. , художественные представления и конное шоу. Кроме того, посетители смогут увидеть состязание по изготовлению торма, состязание ундзадов и голч-лам (мастеров пения и помощников мастеров пения), традиционную монгольскую, бурятскую и внутреннюю монгольскую борьбу, показ традиционной монгольской одежды, национальную стрельбу из лука, шагайн харваа или по национальной игре в кости, конной стрельбе из лука и соревнования по переламыванию костей.

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