Американцы пожертвовали рекордные $55 млн после старта кампании Камалы Харрис

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Демократической партии США удалось собрать на платформе для небольших доноров ActBlue свыше $55 млн с момента объявления Джо Байденом о выходе из предвыборной гонки. Это рекордна сумма за один день в 2024 году.

Информацию по сборам приводит Politico. За первые пять часов после объявления было собрано $27,5 млн. Позднее ActBlue сообщила, что меньше чем за день удалось собрать $46,7 млн, что уже было суточным рекордом для 2024 года. Деньги направляются как на стартовавшую кампанию Камалы Харрис, так и на кампании других демократов, которым предстоит участие в выборах

Как пишет Politico, приток средств отражает «энтузиазм демократов, которого мы до сих пор не видели в этом цикле». Собранная сумма сравнима с «лучшими днями платформы за все время», но пока ниже рекорда 2020 года. Тогда после смерти старейшего члена Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург было собрано $70,6 млн.