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В США уроженец Узбекистана задержан по подозрению в убийстве четырех членов своей семьи

CentralAsia (UZ) -  В США уроженец Узбекистана был задержан по подозрению в убийстве четырех членов своей семьи: матери, снохи и племянников. Об этом сообщает CBS News.

Полиция взяла под стражу 24-летнего мужчину.

Спасатели обнаружили тела после того, как в пятницу вечером из квартиры в Бенсонхерсте поступил звонок по номеру 911 о домашнем насилии.

Полиция опознала жертв как Мавлюду Файзиеву, 56 лет; Мафтуну Хакимову, 27 лет; Камилу Шавкатову, 5 лет, и Тимура Шавкатова, 4 года.

Семья приехала из Узбекистана в 2007 году. Один из соседей сказал, что семья живет в этом здании около десяти лет.

По предварительным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством.

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