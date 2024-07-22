В США уроженец Узбекистана задержан по подозрению в убийстве четырех членов своей семьи
- Узбекистан, происшествия
- 10:32, 22 июля 2024
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CentralAsia (UZ) - В США уроженец Узбекистана был задержан по подозрению в убийстве четырех членов своей семьи: матери, снохи и племянников. Об этом сообщает CBS News.
Полиция взяла под стражу 24-летнего мужчину.
Спасатели обнаружили тела после того, как в пятницу вечером из квартиры в Бенсонхерсте поступил звонок по номеру 911 о домашнем насилии.
Полиция опознала жертв как Мавлюду Файзиеву, 56 лет; Мафтуну Хакимову, 27 лет; Камилу Шавкатову, 5 лет, и Тимура Шавкатова, 4 года.
Семья приехала из Узбекистана в 2007 году. Один из соседей сказал, что семья живет в этом здании около десяти лет.
По предварительным данным, подозреваемый страдает психическим расстройством.
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