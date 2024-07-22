Монголия приговорила известного журналиста почти к 5 годам лишения свободы

CentralAsia (MNG) - В пятницу монгольский суд приговорил известного журналиста почти к пяти годам тюремного заключения, что, по мнению местных аналитиков и журналистов, знаменует собой тревожное событие для средств массовой информации страны.

На закрытом судебном заседании суд признал г-жу Өнөрцэцэг Наран виновной в распространении ложной информации, уклонении от уплаты налогов, отмывании денег, раскрытии личной тайны и незаконном получении государственной тайны. Өнөрцэцэг, отрицающая свою вину, была приговорена к четырем годам и девяти месяцам тюремного заключения.

Өнөрцэцэг главный редактор новостного сайта «Зариг», впервые была арестована в декабре 2023 года по обвинению в распространении ложной информации и неуважении к суду. Позже были добавлены и более серьезные обвинения, но в феврале журналиста отпустили под домашний арест. Она будет иметь возможность обжаловать приговор.

Ананд Төмөртогоо, журналист-фрилансер из столицы Монголии Улан-Батора, сообщил «Голосу Америки», что приговор вызвал беспокойство у некоторых репортеров страны. «Это темный день для медиа-сектора Монголии», — сказал Ананд, который сотрудничал с такими новостными агентствами, как Foreign Policy, ProPublica и VOA Mandarin Service.

«Это производит ужасный, пугающий эффект среди монгольских СМИ. Если вы пойдете против людей, обладающих властью, вы можете столкнуться с такими последствиями», — сказал Ананд.

Өнөрцэцэг хорошо известна в Монголии своими критическими репортажами. В одном из своих самых известных расследований журналистка допросила компании, допустившие дефолт по кредитам Банку развития Монголии. Она также раскрыла сексуальное насилие в буддийской школе-интернате и разоблачила насилие в армии.

Посольство Монголии в Вашингтоне не сразу ответило на электронное письмо «Голоса Америки» с просьбой прокомментировать ситуацию.

Галбаатар Лхагвасурэн, юрист монгольской продемократической группы Globe International Center, рассказал «Голосу Америки», что дело г-жи Өнөрцэцэг подчеркивает, что два нарушения уголовного кодекса Монголии — распространение ложной информации и незаконное получение государственной тайны — должны быть отменены.

«Эти положения рискуют неоправданно ограничить журналистские расследования и свободу выражения мнений», — сказал Галбаатар.

«Это событие показывает, что существует реальный риск того, что журналисты будут осуждены снова и снова, если положения Уголовного кодекса, которые характеризуются необоснованными ограничениями профессиональной деятельности журналистов и подавлением критических голосов, все еще остаются в силе», — сказал Галбаатар. «В результате журналисты страдают от страха и самоцензуры».

Өнөрцэцэг ранее уже сталкивалась с юридическими угрозами, связанными с ее работой. По данным Международной федерации журналистов, в 2019 году ей было подано 12 жалоб о клевете, а в 2020 году — четыре. Все они были поданы политиками, упомянутыми в ее репортажах.

По данным групп по защите свободы прессы, дела о диффамации часто используются в качестве мести против журналистов в Монголии.

Приговор Өнөрцэцэг был вынесен через два месяца после предъявления обвинения другому монгольскому журналисту.

В начале мая г-жа Баярмаа Аюурзана, главный редактор монгольского новостного сайта Tac.mn, была ненадолго задержана, а затем обвинена в «угрозе распространения информации, которая может нанести серьезный ущерб» вице-премьер-министру Монголии.

Баярмаа подробно рассказала о предполагаемых хищениях, совершенных вице-премьером. По данным «Репортеров без границ» или RSF, дата суда над ней не объявлена. Если ее признают виновной, ей грозит до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время Монголия занимает 109 место из 180 в Мировом индексе свободы прессы RSF, где 1 означает лучшую среду для СМИ. В анализе Монголии, проведенном RSF, отмечается, что страна «в целом уважает принципы» свободной прессы, но ее «несовершенные законы о диффамации способствуют произвольным искам против журналистов».

перевод: Татар С.Майдар

источник: Голос Америки

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