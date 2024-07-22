Почему Китай так заинтересован в Казахстане, - Нью-Йорк Таймс

CentralAsia (KZ) - Щедрость Казахстана так называемых важнейших полезных ископаемых обогатила страну и привлекла внимание предпринимателей, пытающихся контролировать ингредиенты, необходимые для борьбы с изменением климата.

Кенес Ракишев, один из самых богатых людей Казахстана, вышел из частного самолета в аэропорту советских времен и сел в головной автомобиль колонны внедорожников. Автомобили пронеслись по двухполосной дороге, проносясь по заснеженной степи на востоке Казахстана со скоростью 90 миль в час.

Управляя дробовиком, г-н Ракишев указал на огромную пустоту.

«Ничего, да?», - сказал он со смехом. «Но это уникальная возможность».

Эта возможность заключается в никеле, ключевом минерале, используемом в электромобилях и других экологически чистых энергетических технологиях. Казахстан, богатая полезными ископаемыми страна в Центральной Азии, имеет много никеля, и г-н Ракишев инвестирует десятки миллионов долларов в его добычу.

44-летний г-н Ракишев всегда гонится за очередными крупными инвестициями. В феврале он был инициатором публичного размещения акций канадского производителя лапши быстрого приготовления на растительной основе на фондовой бирже Nasdaq. До этого это была технология блокчейн. А до этого именно израильское приложение для обмена фотографиями под названием Mobli пыталось стать следующим Instagram.

У него есть связи с правящей элитой Казахстана, что проявляется в его инвестициях в энергетику и покупке банка, захваченного правительством. Его тесные связи с бывшим премьер-министром Казахстана привели его в орбиту Хантера Байдена, сына американского президента, чьи деловые отношения стали предметом расследования по импичменту, проведенного республиканцами в Палате представителей.

Но следующая крупная инвестиция г-на Ракишева будет гораздо ближе к дому.

Переход мира на возобновляемые источники энергии, включая электромобили, требует огромного количества никеля, меди, лития и других так называемых критически важных минералов. Их много в Казахстане, а Китай, крупнейший производитель электромобилей и аккумуляторов, находится по соседству и жаждет их купить.

«Все идет в Китай», — сказал г-н Ракишев.

Бывшая советская республика, Казахстан граничит с Россией на севере и Китаем на востоке и сохраняет тесные торговые связи с Россией. Но Китай является гораздо более крупным покупателем важнейших полезных ископаемых Казахстана, используя их для удовлетворения ненасытных потребностей своих заводов, производящих электромобили, аккумуляторы и солнечные панели. Казахстан заявил, что он также ищет покупателей с Запада и что он не выбирает фаворитов, когда дело касается инвесторов в горнодобывающую промышленность.

«Если кто-то занимается геологоразведкой, мне все равно, какой флаг он несет», — сказал Канат Шарлапаев, министр промышленности и строительства Казахстана и бывший руководитель Citigroup в Казахстане и на Ближнем Востоке.

Г-н Шарлапаев выступал из своего офиса в Астане, столице, в огромном здании, известном как «Дом министерств». Он только что вернулся из Канады, где присутствовал на международной конференции по горнодобывающей промышленности.

В последние годы Казахстан подписал соглашения с Европейским Союзом и Великобританией о сотрудничестве в области важнейших полезных ископаемых. В этом году Соединенные Штаты провели первые переговоры с Казахстаном и другими странами Центральной Азии. Во время своей поездки г-н Шарлапаев остановился в Вашингтоне, чтобы встретиться с представителями американского агентства по внешнеэкономическому развитию.

Казахстан является давним экспортером нефти, и г-н Шарлапаев сказал, что годы тесного сотрудничества с американскими нефтяными компаниями стали доказательством того, что Астана открыта для западных инвестиций.

Но после небольшой паузы он добавил: «Географию, конечно, игнорировать нельзя».

Связь Китая с Европой

Китай хочет от Казахстана не только жизненно важных полезных ископаемых. Пекин инвестировал миллиарды долларов, в основном в рамках своей внешнеполитической инициативы «Один пояс, один путь», в модернизацию казахстанских железных дорог и другой инфраструктуры, чтобы создать более легкие торговые пути в Европу, важного торгового партнера Китая.

Экономическое влияние Китая теперь очевидно по всей стране. В Алматы, самом богатом городе Казахстана, появляются новые автосалоны китайских брендов электромобилей.

На китайско-казахстанской границе две страны построили Хоргосские ворота — крупнейший в мире порт, используемый исключительно для обработки грузовых контейнеров, перевозимых поездами. На западной границе Казахстана вдоль Каспийского моря Китай инвестировал в контейнерный узел в портовом городе Актау.

Теперь это железнодорожная альтернатива для отправки товаров из Китая в Европу, затрачивающая вдвое меньше времени, чем доставка морского груза из Шанхая в Роттердам, Нидерланды.

Во время визита в Казахстан в этом месяце лидер Китая Си Цзиньпин заявил, что две страны договорились удвоить двустороннюю торговлю «как можно скорее», развивая рост и сотрудничество в таких областях, как добыча важных полезных ископаемых.

«Мы являемся естественным, органичным партнером Китая», — сказал Нурлан Жакупов, исполнительный директор АО «Самрук-Казына», суверенного фонда благосостояния Казахстана. «Мы очень безопасны экономически и политически».

Несмотря на все экономические связи и проявления дружбы, среди некоторых казахов царит множество антикитайских настроений и недоверия, особенно среди тех, кто не входит в политический класс или бизнес-элиту.

Задержание Китаем уйгуров и представителей других преимущественно мусульманских групп, включая этнических казахов, в лагерях в Синьцзяне усилило опасения. Примерно две трети населения Казахстана – мусульмане.

«Новая нефть»

За три десятилетия после распада Советского Союза Казахстан стал независимой страной и построил экономику, зависящую от своих природных ресурсов. Благодаря своим государственным горнодобывающим компаниям Казахстан является ведущим поставщиком не только нефти и урана, но также хрома, золота и меди.

В течение многих лет мировые горнодобывающие компании воздерживались от инвестиций, потому что это казалось рискованным. Казахстан считался многообещающим, но увязшим в бюрократии, отсутствии прозрачности и коррупции. И в конечном итоге новые возможности добычи полезных ископаемых иссякли.

Казахстан признал, что у него есть проблема, и в 2018 году переписал свои правила добычи полезных ископаемых, используя в качестве модели благоприятные для инвестиций правила Австралии, гиганта горнодобывающей отрасли.

Однако иностранные инвесторы так и не пришли.

Сначала ударил Covid-19. Затем в Казахстане вспыхнули жестокие протесты, в которых сторонники давнего правителя Нурсултана Назарбаева выступили против правительства нынешнего президента Касым-Жомарта Токаева. Беспорядки были подавлены с помощью российских войск. Г-н Токаев стал бесспорным лидером страны и пообещал усилить приватизацию бизнеса, бороться с коррупцией и ограничить роль монополий и олигополий.

В прошлом году в общенациональном обращении г-н Токаев заявил, что хочет уделить приоритетное внимание разработке редких и редкоземельных металлов, которые он назвал «новой нефтью».

Одним из старателей, привлеченных в страну, был Алекс Уокер, 40-летний австралийский предприниматель, который переехал в Казахстан после того, как его горнодобывающий проект в Швеции потерпел неудачу. В поисках нового места для поиска ценных полезных ископаемых он исключил Канаду и Австралию, которые уже были сильно заминированы. Африка была слишком сложна для деятельности. Но у Казахстана был потенциал.

«Это выглядело как место, где действительно можно добиться цели», — сказал он.

Г-н Уокер получил лицензии на геологоразведку в партнерстве с АО «Тау-кен Самрук», национальной горнодобывающей компанией страны, и перевез свою семью в Казахстан в 2021 году. Но в январе 2022 года, за несколько дней до того, как он готовился к листингу своей компании на Лондонской фондовой бирже, вспыхнули протесты, ныне известные как «Кровавый январь». Погибло более 200 человек, тысячи были арестованы.

«Время было выбрано ужасное», — сказал г-н Уокер. «Мы пытались представить эту юрисдикцию как очень безопасную».

Несмотря на потрясения, ни один инвестор не отказался от размещения акций. Г-н Уокер заявил, что его решение о поиске важнейших полезных ископаемых в Казахстане оказалось правильным шагом. BHP Group, крупнейшая в мире горнодобывающая компания, выбрала проект своей компании по разведке меди для получения гранта среди сотен претендентов.

Интерес Запада к горнодобывающей промышленности Казахстана набирает обороты, как «снежный ком, катящийся с холма», говорит Кайсар Кожамуратов, партнер Aurora Minerals Group, консалтинговой компании по горнодобывающей промышленности в Астане.

В этом году количество лицензий на геологоразведку в Казахстане почти удвоится по сравнению со среднегодовым объемом, выданным за предыдущие шесть лет.

«Чистый бизнесмен»

Г-н Ракишев, инвестор в добычу никеля в восточном Казахстане, не пользуется поддержкой транснационального горнодобывающего гиганта, но он бросает большую тень на страну.

Его компания Fincraft Group владеет холдингами в нефтегазовой отрасли и несколькими технологическими стартапами. Недавно она продала свою долю в банке, который г-н Ракишев купил у государства десять лет назад. Г-н Ракишев также владеет частной школой и косметической компанией, которую он основал вместе со своей женой Асель Тасмагамбетовой, экологом, филантропом и дочерью Имангали Тасмагамбетова, бывшего премьер-министра.

Похоже, г-н Ракишев знает каждого известного казаха в стране. Он и его жена начали благотворительную программу вместе с Вячеславом Кимом, самым богатым человеком Казахстана, раздавая гранты предпринимателям. Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе Геннадий Головкин, национальный герой, более известный как GGG, — мой друг и приятель по переписке. Г-н Жакупов, исполнительный директор Государственного фонда благосостояния страны, является бывшим одноклассником.

Но эти близкие отношения могут создать осложнения. В 2015 году г-н Ракишев сопровождал Карима Масимова, тогдашнего премьер-министра Казахстана, во время визита в США. Во время этой поездки двое мужчин посетили групповой ужин в итальянском ресторане в Вашингтоне с Джозефом Р. Байденом-младшим, тогдашним вице-президентом, и его сыном Хантером.

Этот ужин, а также деловые отношения с компанией, связанной с Хантером Байденом, привлекли внимание г-на Ракишева к расследованию импичмента президента Байдена.

Следствие установило, что в апреле 2014 года Ракишев перевел 142 300 долларов компании Rosemont Seneca Bohai, аффилированной с сыном президента. Деньги были переведены в автосалон для покупки автомобиля для Хантера Байдена, согласно показаниям Девона Арчера. Бывший деловой партнер г-на Байдена.

Согласно стенограмме, в ходе закрытого выступления перед комитетом по надзору Палаты представителей г-н Арчер сказал, что г-н Ракишев был «выдающимся бизнесменом» из «известной семьи».

В интервью г-н Ракишев рассказал, что встретил г-на Арчера в Казахстане и что они стали друзьями. Он планировал вести дела с фирмой г-на Арчера Rosemont Seneca в сфере горнодобывающей промышленности и недвижимости. Он сказал, что купил машину для американского офиса нового предприятия. Это не должно было быть Хантером Байденом, с которым, по его словам, он встречался несколько раз. Он понимал, что он тоже будет водить машину, когда приедет.

«У меня нет никаких деловых отношений с Хантером. Я не просил его ни о каких одолжениях», — сказал г-н Ракишев. Он сказал, что присутствовал на ужине с г-ном Байденом-старшим в составе «официальной делегации Казахстана», но не разговаривал с ним. Представитель Хантера Байдена не ответил на просьбу о комментариях.

Несмотря на свои политические связи и богатство — по оценкам Forbes, 435 миллионов долларов — г-н Ракишев считает, что называть его олигархом неправильно. По его мнению, олигарх – это бизнесмен, обладающий властью сменить правительство.

«Я чистый бизнесмен», — сказал он.

Компания г-на Ракишева «Казникель» производит никель и кобальт в Абайском районе восточного Казахстана. Проект напоминает скромный сельскохозяйственный аванпост и не имеет ничего общего с открытыми карьерами, используемыми для добычи никеля в таких странах, как Индонезия. На полях, покрытых свежим снегом, через каждые несколько футов из земли торчат скважины. «Казникель» через отверстия закачивает в землю химический раствор. Никель растворяется в растворе, который затем закачивается на поверхность и перерабатывается на металлохранилище рядом с площадкой.

Казахстан десятилетиями использовал аналогичный подход для добычи почти половины мирового урана. Его использование для никеля является более новым.

Проект «Казникель» стартовал пять лет назад в качестве пилотного. Горнодобывающая промышленность требует большого терпения и дальновидности — урок, который, по словам г-на Ракишева, другим странам было бы разумно усвоить.

Запад, по его словам, отстает, когда дело касается важнейших полезных ископаемых. Китай начал обеспечивать поставки лития, кобальта и графита несколько десятилетий назад.

«Нужно иметь терпение, как Китай», — сказал он. «Они мыслят стратегически».

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