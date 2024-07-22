Полиция Украины показала фото вероятного убийцы Ирины Фарион

CentralAsia (CA) - Полиция Украины опубликовала ориентировку на подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, она размещена на сайте ведомства.

Как пишет РБК, мужчине около 20 лет, рост составляет 170-180 см, худощавого телосложения.

На момент покушения на экс-депутата подозреваемый был одет в спортивные штаны темного цвета, черную кофту с длинным рукавом, поверх которой — футболка красного цвета с белыми полосками на рукавах и надписью белыми латинскими буквами на лицевой стороне. На голове у мужчины была панама темного цвета с эмблемой, на ногах — белые высокие носки, кроссовки красно-черные с белой подошвой, на руках — красные перчатки.

Покушение на Фарион произошло вечером 19 июля во Львове, ей выстрелили в висок. Она скончалась тем же вечером.

Полиция Львова объявила об операции по задержанию подозреваемого, его разыскивают. Некоторые камеры в районе убийства не работали из-за перебоев со светом. МВД Украины рассматривает две версии убийства: из личной неприязни либо из-за общественно-политической деятельности Фарион.