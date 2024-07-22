На Алтае при опрокидывании автобуса погибли трое граждан Монголии

CentralAsia (MNG) - Еще пять пострадали

Трое граждан Монголии погибли и пятеро, в том числе ребенок, получили травмы в ДТП с автобусом на Чуйском тракте в Республике Алтай. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

«В 08:59 по системе 112 поступило сообщение об аварии в Кош-Агачском районе. На 853-м километре федеральной трассы Р-256 Чуйский тракт микроавтобус вылетел с дороги и перевернулся. <…> По предварительной информации, пострадали 5 человек, из них 1 ребенок, 3 человека (граждане Монголии) погибли», — говорится в сообщении.

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