Форум в Монголии предлагает сотрудничество с Северной Кореей посредством посадки деревьев

CentralAsia (MNG) - Участники недавней конференции в Монголии, посвященной межкорейским проблемам и региональному кризису опустынивания, предложили посадку деревьев как способ решения обеих проблем.

В Монголии уже проводится Национальная кампания «Миллиард деревьев», и в 2026 году она проведет международную конференцию по борьбе с опустыниванием. Компании и организации обязались посадить более 600 миллионов деревьев к 2030 году.

Пустыня Гоби, расположенная на границе Китая и Монголии, расширяется, поглощая сельскохозяйственные угодья и луга. Это привело к усилению пыльных бурь, которые затронули Корейский полуостров и даже Японию.

Северная Корея также пострадала от обширной вырубки лесов из-за плохих методов ведения сельского хозяйства. Это привело к эрозии верхнего слоя почвы и оползням, что еще больше снизило сельскохозяйственное производство. Правительство хочет переломить эту тенденцию и направило делегацию на Ассамблею ООН по окружающей среде в Найроби в феврале прошлого года, что является редкостью для Северной Кореи.

Участники конференции рассматривали экологическое сотрудничество как потенциальный путь к открытому взаимодействию с жестко контролируемой Северной Кореей. Они присутствовали на 6-м Монгольском форуме по мирному развитию Северо-Восточной Азии и объединению Кореи. В мероприятии приняли участие политические эксперты, экологи, лидеры гражданского общества, дипломаты и законодатели из Кореи, Китая, Японии, России и Америки, а также из принимающей страны.

Бывший президент Монголии Очирбат Пунсалмаа отметил растущую напряженность в Северо-Восточной Азии, заявив, что «атмосфера холодной войны и партийность распространяются, а отношения между двумя Кореями становятся все более конфронтационными».

Он сказал, что Монголия и ее организации гражданского общества тесно сотрудничают с аналогичными организациями по всему региону и в Соединенных Штатах, чтобы способствовать более широкому региональному сотрудничеству в различных областях, включая торговлю, транспорт, связь и окружающую среду.

Монголия имеет дипломатические отношения с обеими Кореями и делится с Северной Кореей опытом адаптации к жизни после распада Советского Союза и предоставленных ею субсидий. Выбор Монголией политической демократии и свободной рыночной экономики представляет собой альтернативную модель той, которую выбрала Северная Корея.

Спонсорами форума выступили монгольская неправительственная организация «Голубое знамя», которая способствует нераспространению ядерного оружия и мирному диалогу, Фонд глобального мира и «Действие за Корею Юнайтед», крупнейшая группа корейского гражданского общества, работающая над воссоединением Кореи. Основателем и председателем GPF является доктор Престон Мун, который также является председателем UCI, которому принадлежит материнская компания UPI.

источник: middleasiannews.com

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