Кто такая Камала Харрис?

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Камала Харрис — вице-президент США (на этом посту она первая женщина, а также первая афроамериканка и индоамериканка). Потенциальный кандидат в президенты США от Демократической партии.

Детство и семья

Камала Харрис родилась 20 октября 1964 года в Окленде, штат Калифорния. Ее имя переводится с индийского как «лотос». Она пошла в школу Thousand Oaks в соседнем городе Беркли в то время, когда там начали десегрегацию школьного образования — это выражалось в том, что чернокожих детей на автобусах возили в школы других районов, куда ранее ходили преимущественно белые дети, и наоборот. «В Калифорнии была маленькая девочка, которая училась во втором классе государственных школ, и ее каждый день возили на автобусе в школу, и этой маленькой девочкой была я», — вспоминала позднее во время дебатов Харрис.

В детстве она пела в церковном хоре для чернокожих детей и изучала искусство в детском культурном центре для афроамериканцев Rainbow Sign.

Ее мать Шьямала Гопалан приехала в США из Индии, когда ей было 19 лет. Она была ученым и специализировалась на раке молочной железы. В год рождения Камалы Шьямала Гопалан получила докторскую степень. «Моя мама смотрела на меня и говорила: Камала, ты можешь быть первой, кто делает многие вещи, но убедись, что ты не последняя», — отмечала вице-президент. В дальнейшем на многих постах Харрис была первопроходцем — или как первая на такой должности женщина, или как первая по национальной принадлежности.

Дед Камалы Харрис по материнской линии был высокопоставленным правительственным чиновником и боролся за независимость Индии, а бабушка занималась просвещением сельских женщин в вопросах контрацепции.

Отец Камалы Дональд Харрис — уроженец Ямайки. Он экономист и был первым чернокожим ученым, получившим должность на экономическом факультете в Стэнфордском университете, где позднее стал почетным профессором.

Родители Харрис были активными участниками движения за гражданские права. Они познакомились в 1962 году, будучи студентами Калифорнийского университета Беркли, где входили в Афроамериканскую ассоциацию, которая выступала за права чернокожих (в дальнейшем Камала бывала вместе с родителями на различных акциях в защиту прав цветных людей).

Год спустя после встречи Гопалан и Харрис поженились. Их брак распался в 1969-м, они оформили развод в 1972 году. Развод был связан с тем, что семья часто переезжала, так как Дональд Харрис получал должности в университетах разных штатов на севере страны. А Шьямала решила остаться с детьми (у Камалы на тот момент появилась младшая сестра Майя) в Калифорнии. Развод сопровождался тяжбой по вопросу опеки. «Я знала, что они очень любили друг друга, но казалось, что они стали как масло и вода», — писала о расставании своих родителей вице-президент.

Когда Камале было 12 лет, семья переехала в канадский Монреаль из-за работы матери. Сначала она пошла в школу для франкоговорящих Notre-Dame-des-Neiges, хотя плохо знала французский. С 1978 по 1981 год будущая вице-президент посещала школу Westmount, где учились как белые (60%), так и черные дети (40%).

Шьямала Гопалан Харрис умерла в 2009 году от рака толстой кишки.

Сестра Камалы Харрис Майя — юрист по профессии. Она помогала старшей сестре во время предвыборных кампаний, а также работала политическим советником при Хиллари Клинтон во время выборов 2016 года. Она замужем, у нее есть дочь Мина.

Высшее образование

После окончания школы Харрис переехала в Вашингтон и в 1982 году поступила в Говардский университет, где исторически учились чернокожие американцы. Там она изучала политологию и экономику. Во время учебы она стажировалась в Федеральной торговой комиссии и в офисе сенатора Алана Крэнстона из Калифорнии, работала в Национальном архиве и Бюро гравировки и полиграфии США (подразделение Минфина США, занимается выпуском долларовых банкнот, а также бланков для финансовых документов).

На первом курсе она посещала клуб, среди основных тем которого были гражданские права, а также апартеид в Южной Африке. Камала участвовала в дебатах, забастовках и акциях протеста, но при этом держалась в стороне от тех, кто был наиболее радикален. Также она была представителем первокурсников в студенческом совете по гуманитарным наукам, а на последнем курсе была принята в женское сообщество Alpha Kappa Alpha Inc., которое было основано в Говарде в 1908 году и члены которого называют себя «сестрами». В дальнейшем Харрис поддерживала контакты с ними.

Университет Харрис окончила в 1986 году. Говард она назвала «местом, которое сформировало ее».

После окончания Говарда Харрис продолжила учебу в юридическом колледже Гастингс Калифорнийского университета в Сан-Франциско, где преимущественно обучались белые. Здесь на втором курсе она возглавила Ассоциацию чернокожих студентов-юристов, она стала их представителем в кампусе и взаимодействовала с администрацией колледжа. Летом 1988 года Харрис проходила стажировку в окружной прокуратуре округа Аламеда (его центр — Окленд). В том же году в Гастингсе выступил с речью на тот момент сенатор Джо Байден.

К моменту окончания колледжа в 1989 году Харрис была полна решимости стать прокурором. Она это объясняла желанием «проникнуть внутрь системы», чтобы «изменить то, что необходимо изменить». В семье к ее выбору поначалу отнеслись неодобрительно.

Работа Харрис прокурором в Калифорнии

В 1990 году Харрис начала работать помощником окружного прокурора округа Аламеда (его столица — Окленд), где специализировалась на расследовании преступлений на сексуальной почве в отношении детей. Через восемь лет она получила должность помощника окружного прокурора Сан-Франциско в отделе по делам семьи и детей. Одной из ее заслуг были успехи в борьбе с подростковой проституцией.

Окружной прокурор Сан-Франциско

В 2003-м Харрис прошла через свою первую избирательную кампанию: она была избрана во втором туре (получила 56% голосов) окружным прокурором Сан-Франциско, победив своего бывшего начальника Теренса Халлинана.

На этом посту Харрис разработала программу Back on Track — она позволяла молодым людям, впервые совершим преступления, связанные с наркотиками, вместо отбывания тюремного срока обучаться или работать, чтобы вернуться к нормальной жизни. Харрис как окружного прокурора Сан-Франциско критиковали на инициативу преследовать в судебном порядке родителей, чьи дети прогуливали школу. При этом количество прогулов благодаря этой мере снизилось. Кроме того, скандальным для нее было дело об убийстве полицейского Айзека Эспинозы — прокурор отказалась добиваться смертной казни для преступника (его приговорили к пожизненному заключению).

За первые три года ее работы окружным прокурором уровень обвинительных приговоров в Сан-Франциско подскочил с 52% до 67%. В 2007-м Харрис избрали на второй срок. В 2009-м она выпустила книгу «Smart on Crime» о своих взглядах на систему правосудия.

Одним из последних скандалов, произошедших во время работы Харрис на посту окружного прокурора, стала ситуация с сотрудницей полицейской нарколаборатории, которая брала кокаин из улик. Из-за этого были закрыты более 600 дел, связанных с наркотиками. Харрис отказалась проводить расследование, попросив генеральную прокуратуру штата заняться этим делом.

Генеральный прокурор Калифорнии

В 2011-м Харрис стала первой женщиной и первой афроамериканкой, получившей должность генерального прокурора Калифорнии. Своего соперника, окружного прокурора Лос-Анджелеса Стива Кули, она обошла на выборах на 0,8%.

Одним из достижений Харрис на должности генпрокурора стало создание онлайн-платформы Open Justice, где представлена статистика по преступности и уголовному правосудию для повышения подотчетности полиции. Будучи генпрокурором штата, она поддерживала однополые браки («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистской организацией и запрещено); инициировала проверку законности владением огнестрельным оружием по всему штату; вела расследование в отношении Exxon Mobil.

Харрис подвергалась критике за ее подход к случаям, когда полицейские стреляли в людей, в том числе безоружных. Только в Сан-Франциско за шесть лет работы Харрис генеральным прокурором штата полицейские убили 18 человек. Особо громкими были убийства чернокожих: 25-летнего Эзелла Форда в 2014-м (он был без оружия и имел психические заболевания, полицейские смертельно ранили его при попытке задержания, что вызвало волну протестов) и 26-летнего Марио Вудса в следующем году (его подозревали в убийстве, при задержании полицейские выстрелили в него более 20 раз, последовала серия митингов). Харрис придерживалась политики невмешательства в подобных ситуациях. В случаях с Фордом и Вудсом полицейским не предъявили обвинения.

Занимая прокурорские должности, Харрис не раз называла себя «лучшим полицейским» и «прогрессивным прокурором».

Камала Харрис в Сенате

В 2015 году сенатор от Калифорнии Барбара Боксер объявила об отставке (занимала пост с 1992 года). В заключительный этап борьбы за эту должность вышли двое демократов — Харрис и Лорретта Санчес, которые смогли опередить кандидатов-республиканцев. Калифорния с конца XX века является «голубым», то есть демократическим штатом. В 2016-м Харрис стала первым в истории сенатором-индоамериканкой.

В Сенате Харрис была членом комитета по национальной безопасности и правительственным делам, специального комитета по разведке, комитета по судебной системе и комитета по бюджету.

Как сенатор, Харрис запомнилась своими допросами на тот момент генерального прокурора США Джеффа Сешнса и Бретта Кавано, который пришел в Сенат на слушания для утверждения на пост главы Верховного суда. Сешнса допрашивали по поводу его контактов с представителями России, и он, отвечая на вопросы Харрис, однажды сказал, что быстрый допрос заставляет его нервничать. Допрос Кавано, кандидатуру которого выставил тогдашний президент Дональд Трамп, стал вирусным из-за жесткости Харрис, за что Трамп потом ее критиковал. «Она была отвратительной до такой степени, что это было просто ужасно <...> то, как она обошлась с судьей Кавано, и я не скоро это забуду», — говорил Трамп.

Вице-президент

В 2019-м Харрис баллотировалась на пост президента США. Она объявила о выдвижении своей кандидатуры на пост президента в день Мартина Лютера Кинга-младшего. «Я не пытаюсь перестроить общество. Я просто пытаюсь разобраться с проблемами, которые будят людей посреди ночи», — говорила она.

Но впоследствии Харрис вышла из гонки, став кандидатом на пост вице-президента при Джо Байдене. При этом прежде у политиков были расхождения, в том числе по расовому вопросу. Так, во время дебатов Харрис вспомнила, как в детстве ее возили на автобусе в Калифорнии в школу, где преимущественно учились белые дети, и упрекнула Байдена за то, что он в те годы противостоял этой мере десегрегации.

В качестве вице-президента Харрис курировала такие вопросы, как проблемы миграции на южной границе, защиту избирательных прав и защиту права на аборты.

В 2023-м частными компаниями было выделено $950 млн на поддержку сообществ Центральной Америки, а в 2024-м — $170 млн Гватемале, на устранение причин миграции. При этом с Гватемалой в самом начале вице-президентства Харрис был связан скандал: во время визита в эту страну политик попросила ее жителей «не приезжать» в США. В марте 2024 года Харрис признавала, что в Штатах «неработающая иммиграционная система и это нужно исправлять».

Вопрос защиты избирательных прав Харрис взяла на себя в администрации Байдена по собственной инициативе. Под ее руководством был написал законопроект, который должен был противодействовать ограничениям на голосование в «республиканских» штатах, а также бороться с джерримендерингом (процессом изменения границ избирательных округов с целью создать благоприятные условия для одного из кандидатов) и ужесточить регулирование финансирования избирательных кампаний. Но он был заблокирован сенатом.

В 2022-м Харрис стала первым вице-президентом США, посетившим медицинский центр, где делают аборты. При этом в том же году Верховный суд США отменил постановление о праве на аборт, принятое в 1973 году. На тот момент более двух десятков штатов США были готовы отменить аборты. К июлю 2024-го полный запрет действовал уже в 15 штатах.

Камала Харрис и президентские выборы 2024 года

Изначально предполагалось, что в президентских выборах 2024 года от Демократической партии вновь будет участвовать Джо Байден, а Харрис будет в паре с ним баллотироваться в вице-президенты. Однако 21 июля Байден объявил, что снимает свою кандидатуру, объяснив это интересами Демократической партии. Свое решение он принял после провальных дебатов с Трампом в июне, покушения на республиканца в июле и многочисленных призывов к Байдену сняться с выборов.

Своим преемником в президентской гонке Байден назвал именно Камалу Харрис. Решение о выдвижении должна принять национальная конвенция Демократической партии в августе.