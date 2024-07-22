Министра образования Наранбаяра обязали создать международную инженерную школу

CentralAsia (MNG) - Министра образования Наранбаяра Пурэвсурэна обязали создать международную инженерную школу.

На очередном заседании кабинета министру образования Наранбаяру Пурэвсурэну было поручено инициировать проект создания международной инженерной школы при Монгольском университете науки и технологий и обеспечить его реализацию. Также мониторинг реализации проекта был возложен на министра иностранных дел г-жу Батцэцэг Батмөнх.

Правительство планирует создать международную инженерную школу для подготовки человеческих ресурсов для обслуживания отрасли экономического коридора, а также для разработки новых знаний и новых технологий для поддержки устойчивого развития регионов.

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