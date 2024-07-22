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Генпрокурор России с рабочим визитом прибыл в Пхеньян

CentralAsia (CA) -  Генеральный прокурор России Игорь Красной прибыл в Пхеньян. Это первый в истории сотрудничества надзорных ведомств двух стран визит генпрокурора России в КНДР.

Как сообщила Генпрокуратура РФ, главу российской делегации встретили представители руководства Центральной прокуратуры Корейской Народно-Демократической Республики.

Накануне представители надзорного ведомства и Военного университета Минобороны России прочли в Пхеньяне курс лекций об основных направлениях и специфике деятельности российской прокуратуры.

В столице Корейской Народно-Демократической Республики Игорь Краснов встретится со своим коллегой и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества с другими официальными лицами. Также планируется подписание программы сотрудничества между Генпрокуратурой России и Центральной прокуратурой КНДР на 2024–2026 годы и обновленного соглашения о сотрудничестве.

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