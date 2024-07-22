Над Россией за ночь сбили 75 беспилотников, в Туапсе поврежден НПЗ

CentralAsia (CA) - За прошедшую ночь силы ПВО сбили 75 дронов над Россией, следует из сообщения Минобороны.

47 беспилотников уничтожили над Ростовской областью, 17 — над Черным и Азовским морями, восемь — над Краснодарским краем, по одному — над Белгородской, Воронежской и Смоленской областями, сообщило ведомство.

О работе средств противовоздушной обороны в районе Туапсе ранее ночью сообщил глава города Сергей Бойко. Из-за падения обломков дрона в городе поврежден НПЗ.

В результате падения обломков беспилотника была повреждена инфраструктура нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Туапсе, сообщил оперштаб Краснодарского края. Произошел пожар, его уже потушили. Никто не пострадал.

По данным регионального МЧС, площадь возгорания на НПЗ составила 50 кв. м. К ликвидации пожара привлекали 91 человека и 31 единицы техники. Пожар был локализован, открытое горение ликвидировали. О каком конкретно НПЗ идет речь, не уточняется.

В прошлый раз пожар на НПЗ в Туапсе после падения дрона произошел 17 июля, тогда также никто не пострадал.