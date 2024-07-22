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Прокурор по делу Куандыка Бишимбаева получила новую должность

CentralAsia (KZ) -  Прокурор по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева Айжан Аймаганова получила новую должность. Информацию Tengrinews.kz подтвердили в прокуратуре Астаны.

В настоящее время Аймаганова занимает должность начальника управления по поддержанию государственного обвинения и участию в апелляционной инстанции прокуратуры города Астаны.

Тем временем на суде по делу Куандыка Бишимбаева и его брата Бахытжана Байжанова Айжан Аймаганова поддерживала государственное обвинение, будучи в должности старшего помощника прокурора столицы.

Ранее на своей странице в Instagram Айжан Аймаганова выложила новую публикацию, где предстала в форме с погонами подполковника.

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