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Совет ЕС продлил все санкции против России

CentralAsia (CA) -  Совет Евросоюза продлил все ограничительные меры в отношении России, которые были введены с 2014 года. Действие санкций продлено на шесть месяцев, до 31 января 2025 года, пишет «Коммерсантъ».

«В настоящее время они (санкции.— "Ъ") состоят из широкого спектра секторальных мер, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши»,— говорится в сообщении на сайте Совета ЕС.

В материале указано, что ограничения также касаются импорта нефти, системы SWIFT российских банков и вещания некоторых СМИ. Кроме того, европейские санкции направлены на борьбу с обходом ограничений.

С начала боевых действий на территории Украины Евросоюз ввел 14 пакетов санкций в отношении России. Последний был принят 24 июня. В конце того же месяца страны ЕС договорились разработать новый режим санкций «в ответ на дестабилизирующие действия за границей».

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