Монгольские школьники завоевали золотую, серебряные и бронзовые медали на Международной математической олимпиаде

CentralAsia (MNG) - 65-я Международная олимпиада по математике проходила с 11 по 22 июля в Великобритании. В ней приняли участие 609 участников из 109 стран и территорий мира. Кандидаты прошли 2 дня официального тестирования продолжительностью 4,5 часа в день. Задания охватывали разные области школьного курса математики: геометрию, теорию чисел, алгебру и комбинаторику.

В частности, 12-классник школы «Сант» ЭНЭРЭЛТ Дэлгэрдалай завоевал золотую медаль, а БИЛГУУНГЭРЭЛ Тамир из «школы Эрхет Эрдем» и ТЭНГИС Одонбаатар из школы №11 получили серебряные медали.БИЛГУТЭЙ Баяр из школы № 11, МАНЛАЙ Сонор из школы «Сант» и НУРСОЛТАН Хавалболат из школы №11 получила бронзовые медали.

Команда монгольских школьников, возглавляемые БАЯСГАЛАНом Балхуу и БАТЗОРИГом Ундрахом, набрала 142 балла и заняла 13-е место на 65-й Международной математической олимпиаде. Международная математическая олимпиада — ежегодный чемпионат мира по среди школьников старших классов. Состязание проводится с 1959 года.

источник: middleasiannews.com

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