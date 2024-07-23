Монгольская горнодобывающая промышленность отчиталась о сильном квартале

CentralAsia (MNG) - Монгольская горнодобывающая корпорация сообщает об хороших результатах во втором квартале 2024 года: рост добычи рядового угля на 16% в годовом исчислении и на 34% в квартальном исчислении, а также значительный рост продаж обогащенной коксующейся угольной продукции.

Группа стратегически добавила в свой ассортимент продукции обогащенный полутвердый коксующийся уголь, что способствовало увеличению продаж на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эти изменения положительно повлияли на структуру доходов и расходов компании, о чем свидетельствует сильный рост продаж в первой половине 2024 года.

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