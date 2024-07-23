Монголия стала одним из организаторов параллельного мероприятия по инфраструктуре для искоренения голода в США

CentralAsia (MNG) - 17 июля 2024 года Монголия провела параллельное мероприятие под названием «Преодоление разрывов: роль инфраструктуры в достижении нулевого голода» в рамках Политического форума высокого уровня по устойчивому развитию. Это мероприятие было проведено в сотрудничестве с Польшей, Ботсваной, Управлением ООН по снижению риска стихийных бедствий, ЮНКТАД и Всемирной продовольственной программой.

Делегации высокого уровня, в том числе Якуб Вишневский, заместитель министра иностранных дел Республики Польша, Ребека Гринспан, генеральный секретарь Конференции Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), и Камаль Кишор, специальный представитель секретаря ООН, Генеральный директор по снижению риска стихийных бедствий принял участие в параллельном мероприятии. Они обсудили роль взаимосвязанности инфраструктуры в обеспечении продовольственной безопасности и искоренении голода, а также совместную политику, деятельность и передовой опыт.

Чинуухэй Бат-Эрдэнэ, заместитель постоянного представителя Монголии при Организации Объединенных Наций, подчеркнул важность развития устойчивого производства продуктов питания в сельскохозяйственном секторе Монголии. Он выделил такие проблемы, как высокие затраты на транспорт и инфраструктуру, а также недостаточные инвестиции в развитие. Г-н Чинуухэй также остановился на национальных инициативах, направленных на решение этих проблем, и призвал развивающиеся страны, не имеющие выхода к морю, сталкивающиеся с аналогичными проблемами продовольственной безопасности, укреплять сотрудничество через региональные и международные платформы. Кроме того, в качестве сопредседателя Межправительственного подготовительного комитета Третьей конференции ООН по странам, не имеющим выхода к морю, он подчеркнул важность улучшения инфраструктурных связей в новой программе действий по странам, не имеющим выхода к морю, на следующее десятилетие.

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