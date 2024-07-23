Монголия приняла 245,8 тысяч туристов в первом полугодии 2024 года

CentralAsia (MNG) - За первое полугодие 2024 года границу Монголии пересекли 3 071,4 тыс. пассажиров (двойной счет), что на 953,7 (45,0%) тыс. больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первом полугодии текущего года в Монголию въехали 1547,3 тыс. пассажиров. Из них 31,8% пересекли пограничный надземный порт Замын-Ууд, 25,8% прибыли через международный аэропорт Чингисхан, 10,3% въехали через пограничный порт Гашуунсухайт, 10,2% пересекли пограничный порт Алтанбулаг и 5,5% въехали через пограничный порт Шивээхурэн. Остальные 16,4% прибыли через другие КПП.

В первом полугодии 2024 года количество туристов составило 245,8 тысяч, что на 18,9 (8,3%) тысяч больше, чем за аналогичный период прошлого года. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года количество туристов из Китая увеличилось на 21,7 (57,8%) тысяч, туристов из Южной Кореи — на 9,9 (27,5%) тысяч, туристов из Казахстана — на 2,0 (26,4%) тысяч, туристов из Японии увеличилось на 0,5 (7,7%) тыс.

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