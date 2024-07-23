СК назвал причину аварии на Алтае, в которой погибли граждане Монголии

CentralAsia (MNG) - В Республике Алтай водитель автомобиля, в котором ехали граждане Монголии, заснул за рулем. В результате аварии двое человек погибли и пятеро, включая пятилетнего ребенка, получили тяжелые травмы.

По сообщению Следственного управления СКР по Республике Алтай, авария произошла утром 22 июля вблизи села Чаган-Узун на 853 километре федеральной трассы «Чуйский тракт». 21-летний житель Монголии, управляя микроавтобусом Toyota-Alphard, заснул за рулем и съехал с проезжей части, затем машина опрокинулась.

«На месте происшествия погибли двое пассажиров микроавтобуса. Пятеро пассажиров с травмами различной степени тяжести доставлены в районную больницу. Водитель транспортного средства не пострадал», - говорится в сообщении.

Как стало известно, двое из числа пострадавших переведены в хирургическое отделение. На помощь пациентам в реанимации на вертолете доставят нейрохирурга из республиканской больницы.

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