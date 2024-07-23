Харрис набрала достаточно голосов для выдвижения на выборы президента, - СМИ

Камала Харрис

CentralAsia (CA) - Вице-президент США Камала Харрис имеет достаточную поддержку демократов для выдвижения кандидатом в президенты от Демократической партии. Об этом свидетельствует опрос Associated Press. Источник Reuters в кампании подтвердил получение необходимого уровня поддержки.

Для выдвижения госпоже Харрис необходимы голоса 1976 делегатов. Как следует из обновляющегося опроса AP, за нее готовы проголосовать 2538 делегатов. Ни один из респондентов не назвал имя другого кандидата. Агентство отмечает, что не называет госпожу Харрис предполагаемым кандидатом, потому что опрос не является официальным и делегаты свободно могут выбрать любую предложенную кандидатуру во время съезда.

Джо Байден 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и предложил кандидатуру вице-президента Камалы Харрис на выдвижение от Демократической партии. За первые 24 часа ее кампания собрала рекордные $81 млн пожертвований.