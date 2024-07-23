В Душанбе создано отделение туристической милиции

- Таджикистан, общество
- 10:06, 23 июля 2024
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CentralAsia (TJ) - Начиная с 22 июля при Управлении Министерства внутренних дел по городу Душанбе начало свою деятельность отделение туристической милиции. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Управлении Министерства внутренних дел по городу Душанбе.
Отделение организовано в рамках указаний и поручений Председателя города Душанбе Рустами Эмомали, его целью является оказание юридической помощи, сопровождение и обеспечение безопасности туристов в структуре органов милиции столицы.
В дальнейшем отечественные и зарубежные туристы в случае возникновения каких-либо проблем или наблюдения ими нарушения правопорядка могут непосредственно связаться с туристической милицией столицы.
Напоминаем, что это отделение в настоящее время наладило свою деятельность в тестовом режиме. Ожидается, что в будущем сотрудники будут осуществлять круглосуточную службу для обеспечения безопасности туристов.