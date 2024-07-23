экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Душанбе создано отделение туристической милиции

CentralAsia (TJ) -  Начиная с 22 июля при Управлении Министерства внутренних дел по городу Душанбе начало свою деятельность отделение туристической милиции. Об этом НИАТ «Ховар» сообщили в Управлении Министерства внутренних дел по городу Душанбе.

Отделение организовано в рамках указаний и поручений Председателя города Душанбе Рустами Эмомали, его целью является оказание юридической помощи, сопровождение и обеспечение безопасности туристов в структуре органов милиции столицы.

В дальнейшем отечественные и зарубежные туристы в случае возникновения каких-либо проблем или наблюдения ими нарушения правопорядка могут непосредственно связаться с туристической милицией столицы.

Напоминаем, что это отделение в настоящее время наладило свою деятельность в тестовом режиме. Ожидается, что в будущем сотрудники будут осуществлять круглосуточную службу для обеспечения безопасности туристов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com