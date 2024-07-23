Госсекретарь Блинкен посетит Монголию

CentralAsia (MNG) - Госсекретарь Энтони Дж. Блинкен посетит Вьетнам, Лаос, Японию, Филиппины, Сингапур и Монголию с 24 июля по 3 августа 2024 года. Это его 18-я поездка в Индо-Тихоокеанский регион с тех пор, как он стал госсекретарем.

Госсекретарь Блинкен подтвердит важность работы, которую Соединенные Штаты проводят с нашими союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе для продвижения безопасности и процветания, а также содействия общему видению свободного и открытого региона. Госсекретарь еще раз подчеркнет неизменную приверженность Соединенных Штатов углублению и расширению связей до беспрецедентного уровня и созданию взаимоусиливающих отношений для решения самых серьезных проблем современности, пишет Офис пресс-секретаря Госдеп.

Во Вьетнаме госсекретарь Блинкен примет участие в похоронах генерального секретаря Нгуен Фу Чонга и выразит соболезнования народу Вьетнама. Он еще раз подчеркнет силу Всеобъемлющего стратегического партнерства со своими правительственными коллегами в Ханое.

В Лаосе госсекретарь Блинкен примет участие в ежегодной встрече АСЕАН-США. Постминистерская конференция, 14-я встреча министров иностранных дел Восточноазиатского саммита и 31-я встреча министров иностранных дел Регионального форума АСЕАН. В ходе каждой министерской встречи госсекретарь будет подчеркивать приверженность Соединенных Штатов центральной роли АСЕАН и поддержку «Перспектив АСЕАН по Индо-Тихоокеанскому региону», который разделяет фундаментальные принципы с Индо-Тихоокеанской стратегией США. Госсекретарь обсудит экономическое сотрудничество, глобальную борьбу с изменением климата, продолжающийся кризис в Бирме, важность соблюдения международного права в Южно-Китайском море и незаконную войну России против Украины. Кроме того, госсекретарь Блинкен встретится с высокопоставленными чиновниками Лаосской НДР, чтобы подтвердить поддержку Соединенными Штатами Года председателя Лаосской НДР в АСЕАН и его темы «Повышение связности и устойчивости», а также дальнейшего укрепления американо-лаосского всеобъемлющего партнерства. Госсекретарь Блинкен и министр иностранных дел Лаосской НДР Салумсай Коммасит также будут сопредседателями третьей встречи министров иностранных дел Партнерства Меконг-США, чтобы подтвердить приверженность США сотрудничеству ради справедливого, устойчивого и инклюзивного развития субрегиона Меконга.

В Японии госсекретарь Блинкен и министр обороны Ллойд Дж. Остин III встретятся с министром иностранных дел Японии Камикавой Ёко и министром обороны Японии Кихарой ​​Минору для диалога министров иностранных дел и обороны (2+2). Чиновники подтвердят важность американо-японского альянса в решении ряда двусторонних, региональных и глобальных проблем и продолжат развивать динамику трехстороннего сотрудничества США-Япония-РК и США-Япония-Филиппины. Госсекретарь Блинкен и госсекретарь Остин также проведут встречу министров расширенного сдерживания с министром иностранных дел Камикавой и министром обороны Кихарой, в ходе которой официальные лица обсудят двустороннее сотрудничество в целях дальнейшего укрепления расширенного сдерживания США, подкрепленного оборонным потенциалом Японии. Госсекретарь Блинкен также присоединится к своим австралийским, индийским и японским коллегам на встрече министров иностранных дел четверки в Токио. Чиновники подтвердят нашу коллективную приверженность региональному процветанию и стабильности и обсудят, как наши четыре страны могут продолжать приносить конкретные выгоды Индо-Тихоокеанскому региону, в том числе посредством жизненно важных гуманитарных инициатив, инвестиций высокого уровня, образовательных и профессиональных обменов и многого другого.

На Филиппинах госсекретарь Блинкен и министр обороны Остин встретятся с министром иностранных дел Филиппин Энрике Манало и министром национальной обороны Филиппин Жилберто Теодоро для диалога министров в формате 2+2 – первого американо-филиппинского диалога 2+2, который пройдет в Маниле.

В Сингапуре госсекретарь Блинкен встретится с премьер-министром Лоуренсом Вонгом, старшим министром Ли Сянь Лунгом и министром иностранных дел Вивиан Балакришнан, чтобы обсудить рост нашего двустороннего сотрудничества с этим ключевым региональным партнером по общим целям безопасности, экономики, климата и технологий. Госсекретарь будет сопредседателем второго раунда американо-сингапурского диалога о важнейших и новых технологиях, в ходе которого обе стороны будут продвигать инициативы по укреплению связей между нашими инновационными экосистемами и снижению барьеров для сотрудничества, одновременно защищая национальную безопасность.

В Монголии госсекретарь Блинкен встретится с высокопоставленными монгольскими чиновниками, чтобы подтвердить важность стратегического партнерства США и Монголии. Чиновники обсудят, как Соединенные Штаты и Монголия могут продолжать укреплять демократические институты, защищать фундаментальные свободы, укреплять безопасность и национальный суверенитет, а также расширять наши экономические связи и связи между людьми. Госсекретарь еще раз подчеркнет приверженность Соединенных Штатов Монголии как своему «третьему соседу».

«В Монголии госсекретарь встретится с министром иностранных дел Батцэцэг, чтобы продолжить импульс первого в истории всеобъемлющего стратегического диалога между США и Монголией, который госсекретарь и заместитель госсекретаря проведут здесь, в Вашингтоне, 23 июля.

Они проведут углубленное обсуждение растущих отношений между нашими странами, о чем свидетельствуют текущие инициативы по укреплению наших связей между людьми посредством профессиональных и образовательных обменов, англоязычных программ и установления прямых рейсов между нашими двумя странами. Как гордый третий сосед Монголии, мы с нетерпением ждем возобновления и укрепления наших связей с этой демократической страной», — сказал помощник госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэниел Критенбринк.

Действия госсекретаря Блинкена в каждой стране продемонстрируют непоколебимую приверженность Соединенных Штатов нашим союзникам и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе.

источник: middleasiannews.com

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