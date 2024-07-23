Системные коррупционные риски выявили касательно застройки предгорных зон Алматы

CentralAsia (KZ) - Системные коррупционные риски выявили касательно застройки предгорных зон Алматы, сообщает антикоррупционная служба.

«Анализом по вопросам строительства и выделения земельных участков в предгорных зонах Алматы установлены системные коррупционные риски в процессах изменения градостроительных документов и целевого назначения земель, строительства объектов, изъятия земель для государственных нужд, а также в деятельности контролирующих органов. Установлена практика «двойных» стандартов при принятии решения об изменении целевого назначения земли. Почти в каждом третьем случае заявителям сначала отказывали в изменении целевого назначения, а затем этим же лицам выдавали положительные решения», - говорится в подготовленном «антикором» национальном докладе о противодействии коррупции за 2023 года. Об этом пишет КазТаг.

Отмечается, что выявленные факты относятся к периоду до 2022 года.

Причиной названо несоответствие региональных актов нормам Земельного кодекса и в целом пробелы в законодательстве.

«Отсутствовало нормативное закрепление таких элементарных понятий, как «садовый дом», «усадебная застройка», «мансарда». Генеральный план города Алматы утратил свою актуальность еще в 2011 году. Все эти недостатки позволяли должностным лицам акимата менять целевое назначение земельных участков по своему усмотрению, а землевладельцам – строить жилые дома и комплексы без уплаты разницы кадастровой стоимости. В результате имеющихся пробелов вместо садовых домиков строились многоквартирные жилые комплексы. Также выявлены факты фиктивного ввода в эксплуатацию зданий для последующего получения земли в частную собственность, а также выкупа земли для государственных нужд по необоснованно высокой цене. Только по двум случаям сумма завышения стоимости земли составила порядка Т4,7 млрд. Тем самым нанесен прямой ущерб государству», - отметили в «антикоре».

Наряду с этим, допускались факты застройки в санитарно-охранных зонах.

«По информации министерства по чрезвычайным ситуациям, в опасной зоне схода лавин, оползней и селей находятся около 5 тыс. строений, что несет угрозу безопасности более 29 тыс. жителей. По инициативе агентства в рекреационную зону возвращено 229,1 га земель. Тем самым установлен запрет на дальнейшее строительство в шести микрорайонах Алматы», - сказано в документе.

Отмечается, что по итогам анализа внесено более 50 рекомендаций.

«3 мая 2023 года утвержден новый генплан Алматы, где учтены территории, подверженные чрезвычайным ситуациям природного характера (селевая, лавинная и оползневая опасность). Теперь отвод земель и застройка в пределах границ объектов будут осуществляться с обязательным проведением изыскательских работ, что позволит обеспечить соблюдение законодательства в сфере чрезвычайных ситуаций и безопасность населения при строительстве. В должностные инструкции архитекторов введена ответственность за невыполнение сверки снимков участков с генпланом, проектом детальной планировки и схемой функционального зонирования (ранее такая ответственность отсутствовала)», - проинформировали в ведомства.

Согласно докладу, по выявленным в предгорных зонах 54 незаконным объектам состоялось 36 судебных актов в пользу государства, в том числе по их сносу.

«Иле-Алатауским национальным парком проводятся работы по разработке естественно-научных и технико-экономических обоснований для установления охранной зоны парка. По их результатам акиматом впервые будет принято постановление об установлении такой зоны. Это позволит ограничить негативное воздействие на особо охраняемую природную территорию. В мажилис парламента на рассмотрение внесено четыре законопроекта, которые предусматривают усиление ответственности органов государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК), внедрение контроля строительства через ИС е-Qurylys, согласование градостроительных проектов с МЧС и недопущение срезки горных массивов, а также регламентацию понятий «таунхаус», «индивидуальный жилой дом» и «многоквартирный жилой дом», - сообщили в «антикоре».

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