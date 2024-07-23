ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: погиб один из пострадавших

CentralAsia (KZ) - 31-летний работник, пострадавший во время ЧП на ферросплавном заводе в Караганде, скончался от полученных травм, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новость о гибели одного из пострадавших сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

- Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного из пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациент 1993 года рождения с глубокими, 85% ожогами тела, находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался, - проинформировали в управздраве.

Состояние остальных пятерых пострадавших все еще остается критическим, крайне тяжелым. Два пациента находятся в отделении интенсивной терапии.

Напомним, 20 июля в Караганде произошел внезапный выброс пламени на печи ферросплавного завода. В результате ЧП пострадали восемь работников предприятия. Они находятся в Многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж. Макажанова. Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

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