экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
ЧП на ферросплавном заводе в Караганде: погиб один из пострадавших

CentralAsia (KZ) -  31-летний работник, пострадавший во время ЧП на ферросплавном заводе в Караганде, скончался от полученных травм, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новость о гибели одного из пострадавших сообщили в управлении здравоохранения Карагандинской области.

- Несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти одного из пострадавших работников карагандинского ферросплавного завода. Пациент 1993 года рождения с глубокими, 85% ожогами тела, находившийся все это время в крайне тяжелом состоянии, скончался, - проинформировали в управздраве.

Состояние остальных пятерых пострадавших все еще остается критическим, крайне тяжелым. Два пациента находятся в отделении интенсивной терапии.

Напомним, 20 июля в Караганде произошел внезапный выброс пламени на печи ферросплавного завода. В результате ЧП пострадали восемь работников предприятия. Они находятся в Многопрофильной больнице имени профессора Х.Ж. Макажанова. Для дополнительной медицинской помощи по поручению Министерства здравоохранения РК в Караганду прибыли сотрудники Национального научного центра травматологии и ортопедии имени академика Н. Д. Батпенова.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com