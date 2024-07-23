«Арбузы – это корм для коров». Эксперты о ситуации на рынке бахчевых в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - Фермеры оставляют бахчевые неубранными на полях или собирают их, чтобы отдать на корм скоту. Происходит это из-за отсутствия спроса на арбузы в Узбекистане и странах Центральной Азии, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Свое утверждение международная команда аналитиков, аграрных журналистов и маркетологов плодоовощного бизнеса EastFruit подкрепляет видеороликом узбекистанского телеграм-канала Agrobloger.

По данным EastFruit, мелкооптовые цены на свежий арбуз на рынке Узбекистана сейчас рекордно низкие и составляют восемь центов за килограмм.

«Однако это цена за уже отобранную, доставленную на рынок и выставленную на продажу продукцию. При меньшей цене торговать арбузом просто становится невыгодно», – отмечают эксперты.

Одной из главных причин обвала цен и почти полного отсутствия спроса на арбуз в Узбекистане является нерентабельность его экспорта на главный рынок сбыта – в Россию, где цены на арбуз тоже обвалились до рекордно низких значений. На данный момент оптовая цена арбузов в РФ приблизительно равна стоимости доставки его из Узбекистана.

Затруднен в этом сезоне и арбузный экспорт из Узбекистана в страны Восточной Европы и Евросоюза, где тоже очень низкие цены.

«Аграрии в Украине столкнулись с перепроизводством арбуза и обвалом цен на него еще до начала сезона массовой уборки. Поэтому разница в ценах на арбуз в Украине и Узбекистане не покрывает затрат на транспортировку. Кроме того, странам ЕС выгоднее покупать дешевый арбуз в Украине, чем везти его из Узбекистана», – заявил экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрий Ярмак.

Бахтиёр Абдувохидов, международный эксперт плодоовощного бизнеса, рассказал, что в Таджикистане ситуация с арбузами аналогичная. «Мелкие арбузы фермеры раздают всем желающим бесплатно, а вот крупные еще можно продать хоть по какой-то цене», – сказал Абдувохидов.

Не исключено, что в ближайшее время цены на качественный арбуз могут несколько восстановиться в странах Восточной Европы. Это обусловлено аномально жаркой погодой, что может привести к потере части урожая или снижению его качества. Но есть и противоположное мнение: массовая уборка арбуза начнется лишь через две-три недели, а это может еще более снизить уровень цен на рынке Украины.