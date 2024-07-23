В некоторых областях Казахстана из-за жары сохраняется высокая пожарная опасность

CentralAsia (KZ) - В некоторых областях Казахстана из-за жары сохраняется высокая пожарная опасность.

Как сообщает Казгидромет, под влиянием атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут дожди с грозами, градом и шквалистым ветром, на севере, северо-западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди. На севере, востоке, юго-западе РК ночью и утром – туман.

Днем в Атырауской, Кызылординской, Мангыстауской, Жамбылской, Алматинской областях, в области Жетысу, на юге Актюбинской, на западе, в пустынных районах Туркестанской области ожидается сильная жара.

В Кызылординской, на северо-западе, в центре, юго-востоке Западно-Казахстанской, на западе, юго-востоке Жамбылской, на юго-западе Актюбинской, на юге Восточно-Казахстанской, на востоке Павлодарской областей, на западе области Ұлытау сохраняется, в центре области Абай, на западе Туркестанской, ожидается высокая пожарная опасность.

В Мангыстауской, Атырауской, на юге Костанайской, на юге, в пустынных районах Туркестанской, в центре, на юге Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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