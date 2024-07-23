экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В январе-июне 2024 года внешнеторговый оборот Монголии составил $13,3 млрд

CentralAsia (MNG) -  В январе-июне 2024 года внешнеторговый оборот Монголии составил $13,3 млрд, что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом во вторник сообщил Национальный статистический комитет страны.

Согласно подсчетам ведомства, за указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло $2,5 млрд.

На рост экспорта главным образом повлиял экспорт минеральных продуктов, включая увеличение продаж угля и медного концентрата.

По сообщению Национального статистического комитета, в первые шесть месяцев 2024 года Монголия вела торговлю со 148 странами.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2024.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com