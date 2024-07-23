В январе-июне 2024 года внешнеторговый оборот Монголии составил $13,3 млрд

CentralAsia (MNG) - В январе-июне 2024 года внешнеторговый оборот Монголии составил $13,3 млрд, что на 12,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом во вторник сообщил Национальный статистический комитет страны.

Согласно подсчетам ведомства, за указанный период положительное сальдо внешнеторгового баланса Монголии достигло $2,5 млрд.

На рост экспорта главным образом повлиял экспорт минеральных продуктов, включая увеличение продаж угля и медного концентрата.

По сообщению Национального статистического комитета, в первые шесть месяцев 2024 года Монголия вела торговлю со 148 странами.

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