Глава Секретной службы США выступила в Конгрессе в связи с покушением на Трампа

Кимберли Читл

CentralAsia (CA) - 22 июля 2024 года глава Секретной службы США Кимберли Читл предстала перед комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США. Комитет расследует обстоятельства покушения на бывшего президента США Дональда Трампа 13 июля.

Госпожа Читл признала случившееся «самым значительным провалом в работе Секретной службы за несколько десятилетий» и заявила, что сделает «все возможное и невозможное», чтобы нечто подобное не повторилось. Об этом сообщает Коммерсант.

Слушания продолжались несколько часов, госпожа Читл ответила на десятки вопросов конгрессменов, однако члены комитета, как республиканцы, так и демократы, были явно разочарованы тем, что директор Секретной службы не столько отвечала на вопросы, сколько уходила от важнейших из них.

В частности, Кимберли Читл несколько раз отказалась отвечать на вопрос, обращался ли к службе предвыборный штаб Дональда Трампа с просьбой усилить охрану (об этом неоднократно после покушения писали американские СМИ). Также она не смогла ответить на вопрос, почему ни одного агента Секретной службы не оказалось на крыше, с которой Томас Мэттью Крукс стрелял в господина Трампа; почему к Круксу, которого местные полицейские узнали и сочли лицом подозрительным еще до того, как господин Трамп вышел на трибуну, не подошли сотрудники Секретной службы. Наконец, она не ответила на вопрос о том, почему крыша дома, вполне удобная для стрельбы по сцене, оказалась вне охраняемого периметра.

Несколько членов комитета публично и в лицо предложили госпоже Читл подать в отставку, однако она заявила, что считает себя «лучшим человеком для руководства Секретной службой в настоящее время».

Она, кроме того, отвергла обвинения в том, что Секретная служба отдавала предпочтение при приеме на работу женщинам ради поддержания гендерного разнообразия. Такие обвинения высказывались вскоре после покушения. По словам директора Секретной службы, ее ведомство отбирает «наиболее квалифицированных кандидатов» из всех, кто подает заявку без оглядки на пол.