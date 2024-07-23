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Глава МИД Монголии посещает США

CentralAsia (MNG) -  Между Монголией и США состоится всеобъемлющий стратегический диалог

По мнению экспертов, переход отношений США и Монголии к всеобъемлющему стратегическому партнерству считается шагом вперед и открывает новый исторический период для двусторонних отношений.

Министр иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх посетит США 21-23 июля 2024 г. по приглашению государственного секретаря США Энтони Дж. Блинкена и возглавит монгольскую делегацию во Всестороннем стратегическом диалоге между Монголией и США.

Министр иностранных дел Батцэцэг проведет официальные переговоры с госсекретарем Блинкеном, примет участие во Всеобъемлющем стратегическом диалоге с американской стороной, возглавляемой заместителем госсекретаря Куртом М. Кэмпбеллом, а также встретится с представителями Конгресса США и правительства США.

В ходе Диалога и встреч обе стороны обменяются мнениями по укреплению Стратегического партнерства третьего соседа между Монголией и США и расширению сотрудничества во всех областях, представляющих взаимный интерес, сообщило Министерство иностранных дел Монголии.

источник: middleasiannews.com

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