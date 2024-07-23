Мирзиёев заслушал информацию о подготовке к летним Олимпийским играм

CentralAsia (UZ) - Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву представили информацию о ходе подготовки к летним Олимпийским играм в Париже.

Узбекистан в 19 видах спорта будут представлять 90 спортсменов. Помимо видов спорта, в которых атлеты страны традиционно сильны, в этом году впервые получены путевки по футболу, прыжкам в воду, стрельбе из лука, женской борьбе. Кроме того, 36% узбекистанских олимпийцев составляют женщины.

«Наши сборные на высоком уровне подготовились к предстоящим играм. Для каждого спортсмена была принята индивидуальная стратегия, обеспечено их участие в отборочных соревнованиях, местных и зарубежных учебно-тренировочных мероприятиях. Созданы необходимые условия для подготовки в 15 олимпийских и паралимпийских центрах и спортивных базах в областях», – отметили в пресс-службе президента.

Также проводились регулярные углубленные медицинские осмотры спортсменов, приняты системные меры по медико-биологическому и фармакологическому сопровождению.

Мирзиёев пожелал спортсменам успехов на Олимпийских играх, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в столице Франции. За медали будут бороться более 10 тыс. спортсменов из 206 стран.