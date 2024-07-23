Таджикские спортсмены отправились на Олимпиаду в Париж

CentralAsia (TJ) - 22 июля 2024 года делегация таджикских спортсменов отправилась на 33-и летние Олимпийские игры в Париже. Церемония проводов прошла в Международном аэропорту Душанбе при участии Председателя Комитета молодежи и спорта при Правительстве Республики Таджикистан Гулахмадзоды Зульфикора, Генерального секретаря Национального олимпийского комитета Таджикистана Абдуллозоды Мухаммадшо и других официальных лиц спортивной сферы.

На Олимпиаду отправились спортсмены, специализирующиеся на индивидуальных видах спорта- боксе, плавании и легкой атлетике.

В состав команды вошли шесть борцов различных весовых категорий: Эмомали Нурали (-66 кг), Бехруз Ходжазода (-73 кг), Сомон Махмадбеков (-81 кг), Комроншох Устопириян (-90 кг), Джахангир Меджидов (-100 кг) и Темур Рагимов (+100 кг).

Также три боксера: Мижгона Самадова (-57 кг), Бахадур Усмонов (-63,5 кг) и Давлат Болтаев (-92 кг), последний из которых прибыл из Германии.

Пловцы Екатерина Бордачева и Фахриддин Мадкамов примут участие в соревнованиях на коротких дистанциях — 50 и 100 метров.

В легкой атлетике Таджикистан представит Фаворис Музрапов на дистанции 100 метров.

В делегацию также вошли тренеры и официальные лица национальных федераций. Отдельно сообщается, что таэквондистка Мунира Абдусаломова (+67 кг) и борец вольного стиля Виктор Рассадин (-74 кг) отправятся на Олимпиаду 31 июля 2024 года.

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