Внешнеторговый оборот Узбекистана за первые шесть месяцев 2024 года составил почти $32 млрд

Ташкент

CentralAsia (UZ) - Агентство по статистике опубликовало данные по внешней торговле Узбекистана с января по июнь 2024 года. За первые 6 месяцев 2024 года общий товарооборот составил 31,828 млрд долларов США (вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). При этом экспорт составил 12,992 млрд долларов США, импорт — 18,835 млрд долларов США.

Первое место по объему торговли занял Китай с показателем в 5,8 млрд долларов. Далее расположились Россия и Казахстан с товарооборотом в 5,7 млрд и 1,9 млрд долларов соответственно.

Список остальных государств по объему торговли с Узбекистаном:

Турция — 1,4 млрд долларов;

Южная Корея — 1 млрд долларов;

Туркменистан — 614,2 млн долларов;

Франция — 563,4 млн долларов;

Германия — 506,3 млн долларов;

США — 463 млн долларов;

Афганистан — 461,4 млн долларов;

Литва — 402 млн долларов;

Индия — 388 млн долларов;

Кыргызстан — 381 млн долларов;

Беларусь — 320 млн долларов.