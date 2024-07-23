Внешнеторговый оборот Узбекистана за первые шесть месяцев 2024 года составил почти $32 млрд

- Узбекистан, экономика
- 12:02, 23 июля 2024
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CentralAsia (UZ) - Агентство по статистике опубликовало данные по внешней торговле Узбекистана с января по июнь 2024 года. За первые 6 месяцев 2024 года общий товарооборот составил 31,828 млрд долларов США (вырос на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года). При этом экспорт составил 12,992 млрд долларов США, импорт — 18,835 млрд долларов США.
Первое место по объему торговли занял Китай с показателем в 5,8 млрд долларов. Далее расположились Россия и Казахстан с товарооборотом в 5,7 млрд и 1,9 млрд долларов соответственно.
Список остальных государств по объему торговли с Узбекистаном:
Турция — 1,4 млрд долларов;
Южная Корея — 1 млрд долларов;
Туркменистан — 614,2 млн долларов;
Франция — 563,4 млн долларов;
Германия — 506,3 млн долларов;
США — 463 млн долларов;
Афганистан — 461,4 млн долларов;
Литва — 402 млн долларов;
Индия — 388 млн долларов;
Кыргызстан — 381 млн долларов;
Беларусь — 320 млн долларов.